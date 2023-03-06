釣魚島海域漁船傾覆 1人死亡 6人失蹤

釣魚島沉船

法新社3月6日報道，釣魚島（日本稱尖閣列島）附近海域一艘漁船沉沒，1人死亡，6人失蹤。

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日本海岸警衛隊發言人告訴法新社，這艘船是周日下午被一艘日本海軍艦艇發現的，當時它正在尖閣列島（北京稱釣魚島）以北漂流。

法新社說，這些無人居住的島嶼由東京管理，被北京稱為釣魚島，並聲索主權。

日本海岸警衛隊發言人補充說，船員包括一名台灣人和六名印度尼西亞人。

另一位發言人後來說：“大約在9點15分（格林尼治標準時間星期一0點15分），潛水員在船艙內發現了一具屍體，經鑒定，這是一名印度尼西亞男子”。

日本海岸警衛隊在接到日本海上自衛隊的警報後，從周日開始用巡邏船和直升機在該地區進行搜索。

日本正在與台灣協調搜索工作，台灣也對其稱為“釣魚台島”的這些列島聲索主權。

台灣外交部在一份聲明中宣布，傾覆的船隻是一艘台灣註冊的漁船，並補充說，國家救援指揮中心已經聯繫了事故現場附近的台灣漁船，以協助搜尋。台灣和日本海岸警衛隊也已派出船隻"。

台灣漁業局說，該船註冊為"新昌發88號"（Shin Charng Fa No 88）。它於上周一離開台灣北部的基隆港，並在周日在那個海域向另一艘台灣漁船發出了求救信息。