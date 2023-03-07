中國同意重組斯里蘭卡債務

斯里蘭卡/中國/債務

斯里蘭卡總統周二表示，中國已同意對破產的斯里蘭卡重組貸款，此舉為該國獲得國際貨幣基金的29億美元救助資金掃清了最後障礙。

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斯里蘭卡總統拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）3月7日周二在科倫坡向議會說，中國進出口銀行（Exim Bank of China）周一致函國際貨幣基金組織（IMF）組織，表示中國政府願意"重組"對斯里蘭卡的貸款。

他說，"中國進出口銀行的信一送到國際貨幣基金，我就簽署了斯里蘭卡同意實施國際貨幣基金（IMF）計畫的意向書"。

國際貨幣基金亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）今天周二告訴法新社，"斯里蘭卡現已從其主要雙邊捐助者那裡獲得了必要的保證。這為國際貨幣基金董事會在3月20日審議批准援助計畫鋪平了道路"。

日本，印度，巴黎俱樂部的其他斯里蘭的卡債權人都已保證願意減少該島國的債務負擔。中國是最後表明其意圖的債權國。

斯里尼瓦桑還說：一旦國際貨幣基金董事會批准援助，斯里蘭卡便可向其他債權人融資，包括世界銀行和亞洲開發銀行。

然而，位於科倫坡的倡議（Advocata）研究所諮詢公司的金融分析師賈弗吉（Murtaza Jafferjee）擔心，中國的提議不足以說服IMF的董事會。

北京的提議是同意斯里蘭卡在兩年內暫停償還債務，但沒有同意"減免"債務。

賈弗吉告訴法新社："應由國際貨幣基金管理層決定中國進出口銀行發出的信函是否提供了它期望所有債權人的足夠財務擔保。

選舉考驗

擁有2200萬人口的南亞島國斯里蘭卡在2022年4月拖欠了460億美元外債，當時該國遭受的一場史無前例的經濟危機造成了數月的糧食和燃料短缺。

在斯里蘭卡的外債總額中僅有140多億美元是欠外國政府的雙邊債務，其中52%是欠中國的。

維克勒馬辛哈政府一直在努力爭取國際貨幣基金組織29億美元的救助，以恢復斯里蘭卡支離破碎的公共財政。

他的政府實施了大幅加稅，結束了對汽油和電力的補貼，並計畫出售虧損的國有企業，以滿足被國際貨幣基金救助的條件。

維克勒馬辛哈總統上個月警告說，斯里蘭卡將至少有三年時間處於違約狀態，並承認緊縮措施已經引起了公眾不滿。

最近幾周，斯里蘭卡警方使用催淚瓦斯和水炮驅散了數次反對政府經濟緊縮措施的示威活動。

在此背景下，維克拉馬辛哈總統在4月25日地方選舉中面臨考驗，這些選舉之前被他以國家無力承擔選舉費用推遲，但隨後，該國最高法院在上周命令政府發放必要的資金按期組織選舉。