克宮：關注北京在烏克蘭問題上的立場 特別軍事行動暫無和平過渡條件

俄羅斯/烏克蘭/中國

據塔斯社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫3月7日告訴記者稱，俄羅斯看不到烏克蘭和平的先決條件，所以將繼續通過開展“特別軍事行動”來實現其任務和目標。

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在評論中國提出的“和平方案”是否能修正局勢時，佩斯科夫說：“特別軍事行動正在進行。在這種情況下，不存在向和平過渡的先決條件。因此，俄羅斯通過繼續開展特別行動，一直在實現自己的任務和目標。”

報導指，佩斯科夫還表示，中國作為一個大國和強國，“不可能在國際日程上佔據很高位置的問題上不發出自己的聲音。” 佩斯科夫說，“我們非常關注我們從北京、我們的同事那裡聽到的所有考慮”。

據塔斯社報導，被問及這個問題在即將到來的俄總統普京和中國領導人習近平的會談中可能有多重要時，佩斯科夫說，兩國在各個層面保持着溝通，兩位領導人“一直在進行相當繁忙和信任的對話”。

此外，佩斯科夫周二向俄新社評論關於習近平可能在3月21日訪問俄羅斯的報道時說，“到目前為止，我們沒有任何關於這個話題的報告”。俄新社報導指，克里姆林宮表示，關於中國國家主席習近平訪問俄羅斯聯邦的具體日期，沒有什麼可以報告的，而所有外賓的訪問都會及時公布。