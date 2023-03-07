為反制朝鮮威脅，美韓加緊合作: 韓國總統將訪美

朝鮮

白宮3月7日宣布，美國總統拜登將在4月26日接待到華府進行國事訪問的韓國總統尹錫悅。美國與韓國正加緊合作，以反制朝鮮日漸增強的威脅。

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韓國總統辦公室7日表示，總統尹錫悅將於4月底應邀對美國進行國事訪問，同美國總統拜登舉行首腦會談。

韓聯社報道，目前已敲定的日程包括首腦會談，以及定於4月26日舉行的國宴。韓美雙方將借尹錫悅此訪慶祝結盟70年來取得的成果，並就同盟關係的發展方向進行深入探討。

韓國總統辦公室表示，期待兩國領導人基於去年5月和11月舉行的首腦會談結果，在包括聯防態勢、延伸威懾，以及尖端技術、經濟安全、文化、人員往來、國際和地區挑戰在內的多個領域摸索出具體、實質性的合作方案。

這將是韓國總統時隔12年對美進行國事訪問，也是尹錫悅上任以來第三次同拜登舉行首腦會談。韓國總統辦公室介紹，由於今年是韓美結盟70周年，具有歷史性意義，因此雙方就尹錫悅對美國進行國事訪問達成一致。

國事訪問在外訪中規格最高，包括歡迎儀式、鳴放禮炮、東道主派高級官員到機場迎接和送行，以及國宴等。通常對美國進行國事訪問的領導人會下榻布萊爾國賓館。