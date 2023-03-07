烏軍初步確定疑似被俄軍射殺的被俘士兵身份

烏克蘭/俄羅斯/國際

烏克蘭軍隊已經確認了周一開始在網上流傳的一段視頻中，疑似被俄軍處決的烏克蘭士兵的身份。在一段大約12秒的視頻中，一名烏軍戰俘站在一條壕溝里抽着煙。這名身穿制服、手臂上貼有烏克蘭國旗標誌的士兵說：“榮耀歸於烏克蘭”，隨後被自動武器擊中後倒下。

廣告 繼續瀏覽後續

據英國廣播公司（BBC）報導，周二，烏克蘭軍方將該士兵的身份確認為季莫菲·沙杜拉（Tymofii Shadura），他自2月3日以來一直失蹤。烏克蘭第30獨立機械化旅在臉書帖文中表示，沙杜拉最後一次出現是在東部城市巴赫穆特附近，即俄烏部隊最近幾個月激烈戰鬥的現場。

烏克蘭第30獨立機械化旅寫道：“昨天，社交媒體和媒體上公布了烏克蘭武裝部隊一名軍人被處決的視頻，他在說了‘榮耀歸於烏克蘭！’之後被俄羅斯佔領者處決。” “根據初步信息，死者是第30獨立機械化旅的士兵，季莫菲·尼古拉約維奇·沙杜拉（Tymofii Mykolayovych Shadura）” 。

帖子寫道：“目前，我們軍人的屍體在臨時被佔領的領土上”。“在歸還屍體並進行相關檢查後，將最終確認其身份”。

帖子表示，“第30獨立機械化旅的指揮部和英雄的兄弟們向他的親友表示誠摯的哀悼。為我們的英雄復仇將是不可避免的。榮耀歸於烏克蘭! 榮耀歸於英雄們！”

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周一晚發表例行視頻講話時提及，“今天，出現了一段視頻，佔領者殘忍地殺害了一名勇士，他勇敢地當著他們的面說：‘榮耀歸於烏克蘭’！”

澤連斯基表示：“我希望我們大家一起回應他的話，一起說：榮耀歸於這位英雄! 榮耀歸於英雄們！榮耀歸於烏克蘭！”

澤連斯基隨後表示：“而我們將找到兇手們”。在這名士兵的身份被公開確認前，沙杜拉的姊妹告訴BBC，“我兄弟肯定有能力像這樣站在俄國人面前”。在這段錄像中，可以聽到其中一名槍手——據信是一名俄羅斯士兵，在戰俘被擊斃後說：“死吧”，並罵出髒話。

兇手在片段中未見其人，身份尚未被確認。BBC無法核實這段視頻的拍攝地點和時間，也無法核實這名烏克蘭士兵是如何被俘的。片段於周一首次出現在社交媒體上。俄羅斯方面沒有公開評論這一事件。

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，“槍殺手無寸鐵的戰俘是對國際人道主義法準則和戰爭慣例的玩世不恭和公然蔑視。這是毫無價值的殺人犯的行為，而不是戰士的行為”。該部門稱，“俄羅斯佔領者再次表明，他們在烏克蘭的主要目標是殘酷地消滅烏克蘭人”。

烏克蘭總檢察長科斯廷(Andriy Kostin)在社交媒體平台電報上說，烏克蘭安全部門已經根據該國刑法典中涉及違反戰爭法和慣例的部分，將這起槍擊案登記為刑事案件。

科斯廷說：“即使是戰爭也有自己的法律”。他補充說，烏克蘭總檢察長辦公室的檢察官將領導此案。“有一些國際法規則被俄羅斯刑事制度系統地忽視了。但遲早會得到懲罰”。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）周一表示，這名男子是烏克蘭的戰俘，該事件是俄羅斯“蓄意恐怖政策”的一部分。他在推特上寫道：“謀殺一名俘虜是俄羅斯最新的戰爭罪行”，“每一個這樣的戰爭罪行都會得到懲罰”。

此外，德國政府發言人瓦格納（Christian Wagner）周二在政府例行新聞發布會上譴責說，這段視頻“令人震驚”。