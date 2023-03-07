習近平罕見指名批美國為首的西方“遏制”“打壓”他治下的中國

中美/習近平

中國國家主席習近平周一在北京兩會期間一次政協會議上，罕見公開指名譴責以美國為首的西方“遏制”“圍堵”和“打壓”他領導下的中國。

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據中國官媒新華社報道，習近平在北京全國兩會期間看望政協部分委員並參加聯組會時說：“以美國為首的西方國家對我實施了全方位的“遏制、圍堵、打壓”，“給我國發展帶來前所未有的嚴峻挑戰”。

習近平還說，"中國發展的外部環境一直在迅速變化。不確定和不可預測的因素大大增加"。他還表示，在過去五年中，出現了一系列新的障礙，有可能阻礙中國的經濟發展。

法新社3月7日的報道說，這位69歲的領導人將在幾天後尋求創紀錄的第三個中國國家主席任期。他是在中國議會年度會議上對一個諮詢委員會的成員講話。

習近平對西方對中國的"遏制"和"打壓"表示了遺憾，點名批評了美國，並呼籲私營部門進行更多創新，使中國減少對外國人的依賴。

該報道說，北京的高科技雄心正受到華盛頓及其盟友越來越多的限制，促使中國公司加緊努力，以便不需要關鍵的進口。

中國和美國正在進行一場關於半導體製造的激烈鬥爭，這些電子元件對於智能手機、聯網汽車和軍事設備來說是必不可少的。

華盛頓在最近幾個月，以國家安全的名義，增加了對中國芯片製造商的制裁，這些製造商現在受到阻礙，無法採購美國的技術。

爭端疊加

習近平表示，"面對國際和中國的深刻複雜變化，我們應該保持冷靜，集中精力（......）積極行動，展現團結，敢於鬥爭"，才能取得成功。

他要求民營企業"必須主動出擊，走高質量發展之路"，他指的是技術升級和研究。

周一早些時候，習近平先生呼籲中國通過"建設一個強大的製造業"來加強其獨立性。

他堅稱，在這個問題上，"一個擁有14億人口的大國必須只依靠自己"，因為 "國際市場無法保護我們"。

近年來，北京和華盛頓之間的爭端成倍增加，其中包括：台灣的地位、南中國海的緊張局勢、貿易的不平衡，以及維吾爾族穆斯林的待遇。

上個月，美國摧毀了一個中國氣球，使兩國關係進一步緊張，拜登政府指責該裝置對其領土進行間諜活動，而中國堅決否認。