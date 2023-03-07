避談侵略和被侵略 秦剛將烏克蘭領土完整比作北京對台主權訴求

台灣/中國/美國

在外界擔心習近平會效法普京侵略烏克蘭，也對台灣動武之際，中國外長秦剛批美國捍衛烏克蘭主權領土完整，卻不尊重中國對台灣的主權要求。台灣則對秦剛拿中國憲法談兩岸指出他說話“嚴重悖離事實”。

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中國新任外長秦剛今天3月7日舉行上任以來首次記者會。在被問及台灣問題時，秦剛避談烏克蘭戰爭中的侵略者和被侵略者，以中國人民的名義問道：“為什麼，美方在烏克蘭問題上大談尊重主權和領土完整，卻在中國的台灣問題上不尊重中國的主權和領土完整”。他補充說：“為什麼一邊要求中方不向俄羅斯提供武器，一邊卻長期違反817公報向台灣售武”。

秦剛還說，“美國暗地裡制定了摧毀台灣的計畫”。此話被理解為：“北京確有攻打台灣計畫”，否則在怎樣“摧毀”？秦剛進一步說，台灣問題處理不好，中美關係“地動山搖”。他此話可被解讀為北京威脅要與美國進行正面武裝衝突。

中國外長秦剛還在記者會上亮出一本中華人民共和國憲法，說，台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分...”。他並表示，我們必須依憲依法行事。”

台灣指秦剛“嚴重悖離事實”

據中央社報道說，台灣陸委會3月7日晚透過書面表示，台海現狀與區域和平的根本是“兩岸互不隸屬”，而不是中共當局矮化台灣、扭曲事實的“一個中國原則”。

台灣陸委會指出，秦剛片面依據所謂「中華人民共和國憲法」對台灣錯誤定位的「序言」，以及單邊非和平法制與作為，這是嚴重悖離事實及國際關係和平原則，台灣人民堅決反對，中方無權要求其他國家認同。