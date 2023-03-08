三八節全球婦女維權示威 聯合國秘書長嘆性別平等要等300年

三八婦女節

國際婦女節，示威者在巴黎遊行要求為婦女提供更好的工作條件和退休金2023年3月8日巴黎

今天三.八婦女節，世界各地的婦女為自身和其他姐妹的權利受威脅和踐踏舉行示威活動。阿富汗和伊朗及烏克蘭戰爭中婦女受到特別關注。縱觀全球情況，聯合國估計人類文明要走到性別平等那一天，還需等待300百年。

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法新社3月8日發自馬德里的電稿說，3月8日周三世界各地主要城市都計畫舉行一系列國際婦女權利日的集會，抗議的內容包括阿富汗塔利班對婦女的虐待，伊朗當局在阿米尼被打死後對抗議活動的大規模鎮壓，美國對墮胎權利的質疑，及烏克蘭戰爭對婦女的影響。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周一表示，在全球範圍內，"性別平等正變得越來越遙遠"，"按照目前的進展速度，聯合國-婦女署要在300年後才能"看到其目標達到。他還以阿富汗為例說，該國的"婦女和女孩已從公共生活中被抹去"。

聯合國阿富汗援助團（Manua）負責人奧通巴耶娃說，在塔利班統治下，阿富汗在婦女權利方面仍是世界上最壓抑的國家，她呼籲塔利班"立即"結束“對婦女的苛刻限制”。

阿富汗的大學在漫長冬假後於本周一重新開學，但只有男性被允許跨過大學的門檻，因為自2021年8月塔利班重新掌權以來，女性被禁止學習。

但在巴基斯坦這個非常保守和重男輕女的國家，數千名婦女仍在抗爭，她們今天不顧幾個主要城市當局的試圖阻止，舉行了國際婦女節遊行示威。

2018年3月8日該國婦女舉行了第一屆"Aurat"（婦女）遊行。但這個活動一直受到爭議，因為參與者毫不猶豫地討論離婚、性騷擾或月經等問題。

每年這些遊行都引發高度緊張。女權主義者使用的最具挑釁性的口號都會引起數周的爭議，並為她們引來暴力威脅。2020年，伊斯蘭教徒在伊斯蘭堡的婦女（Aurat）遊行中，向女性抗議者投擲石塊，造成一些人受傷，迫使其他人躲避。

巴基斯坦社會的大部分地區都在嚴格的"榮譽"準則下運作，管理婦女的生活，從選擇丈夫和生育的權利到學習的權利。該國每年都有數百名婦女因"榮譽"問題被男性殺害。

歐盟出手

在今年3月8日的前夕，歐盟周二採取了一個具有象徵意義和前所未有的舉動，那就是通過了對塔利班高等教育部長內達-穆罕默德-納迪姆（Neda Mohammad Nadeem）的制裁，他被指"對廣泛侵犯婦女的受教育權負有責任"。

同樣，在伊朗、俄羅斯、南蘇丹、緬甸和敘利亞對侵犯婦女權利負有責任的其他個人或實體也成為歐盟瞄準制裁的對象。

在倫敦，杜莎夫人蠟像館今天為女權主義者艾梅琳-潘克赫斯特（Emmeline Pankhurst）的新蠟像揭幕，紀念她在1903年成立了婦女社會和政治聯盟，要求給予婦女投票權。

在歐洲，一些國家計畫在周三舉行集會，如法國，大約150個城市組織要求婦女在"工作和生活中的平等"的示威。示威活動主要集中在反養老金改革上，這個改革被指對婦女不公平。

在古巴，由於無法自由集會，獨立的女權主義組織將繞過官方“慶祝”活動，在社交網絡舉行“虛擬示威”，提高人們對殺害女性的認識。

在墨西哥，示威者將在該國主要城市進行遊行，口號是"不再有任何被謀殺的婦女"和"反對男性暴力和不穩定的工作"，根據官方數據，2022年該國有969名女性被殺害。