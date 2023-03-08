中國軍方研究烏克蘭戰爭 擔憂美國導彈和星鏈

中國研究烏克蘭戰爭

路透社對中國國防期刊近100篇文章的分析發現，中國軍工企業正努力研究美國武器和技術的影響，認為這些武器和技術可能會在台灣戰爭中被用來對付中國軍隊。

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路透社3月8日報道，中國軍事研究人員表示，中國需要有能力擊落低地球軌道的"星鏈"衛星，並保護坦克和直升機免受肩扛式標槍導彈的攻擊。

他們正在研究俄羅斯在烏克蘭的鬥爭，為與美國領導的部隊在亞洲可能發生的衝突做計畫。此外，烏克蘭的破壞行動也被研究。

這些中文期刊的文章反映了與中國解放軍（PLA）有關的大學、國有武器製造商和軍事情報智囊團網絡中的數百名研究人員的工作。

雖然中國官員在呼籲和平與對話的同時，避免對莫斯科的行動或在戰場的表現進行公開批評，但中國軍方公開發表的期刊文章在評估俄羅斯的缺點時更直截了當。

據兩名武官和另一名熟悉中國國防研究的外交官表示，需要研究什麼和研究的方向，最終都由習近平領導的中共中央軍委確定。而從材料數量來看，烏克蘭戰爭顯然是中國軍方領導想抓住的一個機會。這三人和其他外交官在接受路透社採訪時不願透露姓名，因為他們沒有被授權公開討論他們的工作。

一位美國國防部官員（匿名）告訴路透社，世界應該從國際社會對俄羅斯入侵烏克蘭的快速反應中吸取一個關鍵教訓，那就是，侵略行動將越來越多地受到聯合抵抗。

星鏈

解放軍研究人員的半打文章強調了中國對"星鏈"的關注，這個由馬斯克的美國太空探索公司SpaceX開發的衛星網絡，在俄羅斯用導彈襲擊烏克蘭全國電網期間，在保障烏克蘭軍隊的通信方面發揮了作用。

解放軍陸軍工程大學的一些研究人員在9月的一篇文章中說："星鏈衛星在這次俄烏衝突中的出色表現，肯定會促使美國和西方國家在亞洲可能的戰爭中廣泛使用'星鏈'"。

作者認為，中國在發展自己類似衛星網絡的同時，"迫切需要"找到擊落或禁用"星鏈"的方法。而星鏈的擁有者馬斯克的“SpaceX”公司沒回應路透的評論請求。

無人機

烏克蘭戰爭也在中國研究人員中形成了一個明顯的共識，即無人機戰爭值得加大投資。中國一直在台灣周圍的天空測試無人機。

解放軍的供應商、中國兵器工業集團（NORINCO）在一份坦克戰雜誌上發表了一篇文章，描述了無人機解除敵人防線的能力，指出，這些無人駕駛飛行器將成為未來戰爭的"敲門磚"。

導彈

中國政府一份官方雜誌10月份發布的一篇文章指出，鑒於烏克蘭戰鬥機操作的"毒刺"和"標槍"導彈對"俄羅斯坦克、裝甲車和軍艦造成的嚴重破壞"，中國應提高其保護軍事裝備的能力。

新加坡拉惹勒南（S.Rajaratnam）國際研究學院的安全研究員許瑞麟（Collin Koh）表示，長期以來，中國軍事科學家努力開發網絡戰模式，並尋找保護裝甲部隊免受現代西方武器攻擊的更好方法。這場烏克蘭衝突為這一長期努力帶來了動力。

他補充說，星鏈Starlink這個他們不能輕易複製的先進民用技術被用於軍事，確實是一個新的令他們擔憂的東西。

除了技術之外，徐瑞麟表示，他對中國研究烏克蘭特種部隊在俄羅斯境內的行動並不感到驚訝，他指出，中國和俄羅斯一樣，通過鐵路運輸部隊和武器，容易遭到破壞。

該報道還指出，儘管中國解放軍的現代化進程進展很快，但它缺乏最近的戰鬥經驗。1979年中國對越南的入侵，是其最後一次重大戰役-那場衝突一直持續到1980年代末。

路透社說其對中國期刊的評論是在西方擔心中國可能計畫為俄羅斯進攻烏克蘭提供致命武器援助的情況下進行的，而北京否認了西方的擔心。

台灣及周邊

中國的一些文章強調，鑒於中國與美國及其盟國可能在台灣問題上發生地區衝突的風險，烏克蘭具有重要意義。美國對是否進行軍事干預以保衛台灣採取了"戰略模糊"政策，但根據法律規定，美國必須向台灣提供自衛手段。

美國中情局長威廉-伯恩斯說，習近平已命令他的軍隊在2027年之前做好入侵台灣的準備，他同時指出，這位中國領導人可能因俄羅斯在烏克蘭的經歷而感到不安。

解放軍國防大學的兩名研究人員在10月發表的一篇文章，分析了美國向烏克蘭交付高機動性海馬斯火炮系統（HIMARS）的影響，及中國軍隊是否應該擔心。

該文總結道："如果海馬斯HIMARS將來敢來台灣，這個'引爆工具'將在不同對手面前遭受另一種命運"。

文章強調了中國自己的先進火箭系統，由無人偵察機提供支持，並指出烏克蘭在海馬斯HIMARS方面的成功依賴於美國通過星鏈Starlink共享目標信息和情報。

包括兩名武官在內的四名外交官說，解放軍的分析人員長期以來一直擔心美國的強大軍事力量，但烏克蘭提供了一個窗口，說明一個大國未能壓倒一個由西方支持的小國，從而使他們的注意力更加集中。

台灣與烏克蘭的不同

如果說這種情況與台灣有明顯的可比性，但也有不同之處，特別是由於台灣島很容易受到中國的封鎖，這可能迫使進行干預的軍隊陷入對抗。

相比之下，西方國家能夠通過歐洲鄰國從陸路向烏克蘭供貨。

在路透社審視的期刊中，提及台灣的內容相對較少，但據跟蹤研究的外交官和外國學者說，中國的國防分析人員的任務是為高級政治和軍事領導人提供單獨的內部報告。路透社無法獲得這些內部報告。

台灣國防部長邱國正在2月份說，中國軍隊正在從俄羅斯入侵烏克蘭的行動中學習，任何對台灣的攻擊都必須迅速才能成功。台灣也在研究烏克蘭這場衝突，以更新自己的作戰策略。

俄烏得失

路透社說，有幾篇文章分析了烏克蘭抵抗力量的優勢，包括特種部隊在俄羅斯境內的破壞行動和使用電報群（Telegram）利用民間情報，以及對馬里烏波爾的亞速Azovstal鋼鐵廠的防禦。

但也注意到了俄羅斯的成功，如使用伊斯坎德爾（Iskander）彈道導彈的戰術打擊。

國有武器製造商中國航天科工集團公司出版的《戰術導彈技術》雜誌對伊斯坎德爾導彈進行了詳細分析，但只向公眾發布了一個刪減版。

其他許多文章集中在俄羅斯侵略軍的錯誤上，《坦克戰》雜誌的一篇文章指出了過時的戰術和缺乏統一指揮，另一篇電子戰雜誌的文章說，俄羅斯的通信干擾不足以對抗北約向烏克蘭人提供的情報導致其遭受損失慘重的伏擊。

中國人民武裝警察部隊工程大學的研究人員今年發表的一篇文章評估了中國可以從俄羅斯佔領的克里米亞的刻赤大橋被炸毀事件獲得的啟示。不過，完整的分析報告還沒有公開發布。

信息戰

在戰場之外，這項工作還涉及信息戰，研究人員認為，烏克蘭及其盟友贏得了這場戰爭。

解放軍信息工程大學的研究人員在2月份的一篇文章中呼籲中國為類似於俄羅斯所經歷的全球輿論反彈做好先期準備。

文章說，中國應該"促進認知對抗平台的建設"，並加強對社交媒體的控制，以防止西方的信息運動在衝突期間影響人民。