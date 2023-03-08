國是訪問：尹錫悅與拜登將討論對朝威懾和經濟安全

韓國/美國

韓國總統尹錫悅在巨大壓力下宣布由韓企基金會賠償日佔時期強勞受害者計畫後，美國白宮立即在第二天宣布拜登總統邀請尹錫悅總統今年4月對美國進行國是訪問。據韓媒介紹，雙方正磋商討論的議程包括對朝威懾與高端技術和經濟安全。

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韓聯社3月8日報道，韓國總統尹錫悅和美國總統拜登將於4月26日在華盛頓舉行會談，雙方將討論對朝威懾、高端技術及經濟安全、文化和人文交流、地區及國際問題。

韓國政府一名高官3月7日在華盛頓告訴韓國記者，韓美兩國領導人將於4月26日共進晚餐，雙邊會談也在同一天舉行。尹錫悅將在華盛頓至少停留三天。

該報道說，這將是尹錫悅第三次與拜登舉行雙邊會談，也是韓國總統時隔12年對美進行國事訪問。今年是韓美結盟70周年，因此，尹錫悅此次訪美被認為意義非凡。

據法新社7日發自華盛頓的報道，美國總統拜登的發言人卡琳-讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周二宣布，拜登將於4月26日在白宮接待對美國進行國事訪問的韓國總統尹錫悅，這是美國總統最莊重的邀請形式。

一份聲明表示，拜登與尹錫悅將紀念美國和韓國之間的聯盟成立70周年，並確認華盛頓對韓國"堅定不移"的承諾。

白宮發言人指出，美韓聯盟"對促進我們兩國的和平、穩定和繁榮，對印度洋-太平洋地區和世界都至關重要"。法新社說，這是用了美國政府指中國崛起的背景下亞太地區聯盟的變化現實的說法。

拜登對尹錫悅的邀請是在朝鮮半島局勢高度緊張的背景下發出的，近幾個月來平壤增加了導彈試驗和警告。

首爾和華盛頓已經宣布從3月13日至23日舉行聯合軍事演習。平壤認為，這些演習是對入侵其領土或推翻其政權的預演。

拜登周一還稱讚韓國宣布對日本戰時強迫勞動的韓國受害者進行賠償的計畫是美國兩個"最親密"盟友之間談判的"歷史性突破"。