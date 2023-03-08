德國防長: 中國若向俄羅斯提供武器不排除制裁

德國/中國/俄羅斯/武器

德國國防部長鮑里斯·皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）在德國廣播電台（deutschlandfunk）3月8日刊出的訪談中，談如何看待中國可能向俄羅斯提供武器。

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施密特-馬特恩（Schmidt-Mattern）：...有跡象表明，中國有可能向俄羅斯提供武器。如果這被證實，如果中國準備提供一些武器，這對支持烏克蘭的西方意味着什麼？

皮斯托瑞斯（Boris Pistorius）：首先，那意味着我們必須進一步加大力度，繼續支持烏克蘭，然後支持更多。我們必須竭盡所能，做一切能做的事情。而這也是我們正在做的。但同樣明顯的是，在地緣政治上，按照國際政治的標準，如果中國那樣做，將意味着一個緊迫的演變，那就是中國作為和平調解人或作為能對俄羅斯施加影響者的作用將大大削弱。

施密特-馬特恩：美國已經表示，如果中國向俄羅斯提供武器，將實施制裁。如果是，歐洲人會站在美國一邊嗎？你也會實施制裁嗎？

皮斯托瑞斯：我們無論如何都不能排除這種可能性，因為如果中國真的提供致命武器，那中國將對這場戰爭的進程產生直接影響。

施密特-馬特恩：星期五在白宮舉行的總理（朔爾茨）與喬-拜登的會談中，估計這些事情都討論了。你可否據此推斷，在對中國的關係中，我們（與美國）應該更加團結？

皮斯托瑞斯：我認為無論如何都要這樣做，而且這是必要的。

施密特-馬特恩：然後我們回到一個問題，既然談到了美國，那就是美國的選舉活動越來越近了。如果唐納德-特朗普在2024年再次贏得選舉（現在我們不能預測未來），請問，即將到來的美國總統競選，給你帶來多大的時間壓力？

皮斯托瑞斯：這使我們在時間上面臨壓力，當然任何時候都有壓力，因為我們要時刻記住，美國人也可能出於其他原因，在某種程度上轉移他們的重點，即轉向印度-太平洋。所以，有一個與更換總統完全不同的原因。

這也是為什麼我會不厭其煩地強調，我們需要作出更多努力，制定協調的歐洲防務政策，並承擔相應的責任，同時我們也知道，在未來，我們可以始終依靠我們的跨大西洋夥伴-美國。但，平衡可能會改變，我們必須為此做好準備。