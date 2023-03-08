拜登周四將發布2024財年預算案 國防部預算申請逾8350億美元

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美國總統拜登（Joe Biden）將於3月9日在費城發布2024財政年度預算案。據彭博社報導，拜登將於周四宣布的預算案中包括官員們所說的美國在和平時期最多的國防預算之一，總額將超過8350億美元，高於國會在2023財年8167億美元的撥款。其中1700億美元將用於武器採購，1450億美元用於研究和開發，均為近期記錄。

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據其中一位匿名的官員介紹，美國國防部在10月1日開始的新一財年中的預算“頂線”將超過8350億美元，高於國會在本財政年度撥款的8167億美元。白宮管理與預算辦公室的一位發言人拒絕就相關數字發表評論。

儘管美國援助烏克蘭的武器已經大大消耗了五角大樓的庫存，但支持烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）所領導的抵抗俄羅斯入侵的支出已經通過單獨的補充撥款得到了資助。美國國防部的常規預算主要是由與中國不斷升級的緊張局勢決定的，五角大樓將中國視為“步調挑戰”，而俄羅斯是“迫切威脅”。

五角大樓下一個的武器現代化申請，“反映出預算仍然主要集中在為未來的戰爭開發武器，而不是為近期的戰爭採購武器”，前白宮管理與預算辦公室防務分析員、目前在華盛頓智庫、戰略與國際研究中心工作的坎西恩（Mark Cancian）評論說。

據悉，將從擬議的新預算中受益的主要武器系統包括洛克希德·馬丁公司製造的F-35戰鬥機，這是美國史上最昂貴的武器系統項目。該預算將申請為F-35戰機的採購、繼續開發和升級提供135億美元。五角大樓將為美國空軍、海軍和海軍陸戰隊申請購買83架新的F-35戰機，以滿足各軍種的目標。這包括計畫中空軍的48架戰機，海軍和海軍陸戰隊共35架戰機。

83架新的F-35戰鬥機比拜登政府去年申請的61架有所增加。美國國會在今年的最終綜合撥款法案中又增加了19架，總數為80架。此外，1700億美元的採購申請比國會為本財政年度的撥款多出80億美元。研發申請比國會批準的數額多出約50億美元。其中一位官員說，該預算案還要求為美國空軍和海軍的遠程彈藥提供大量資金，這些彈藥可能會在未來與中國的潛在衝突中使用。

坎西恩表示，研究和開發申請將是有史以來金額最高的，而採購將相當於伊拉克和阿富汗戰爭高峰以來的最高水平。根據五角大樓的歷史記錄，2008財年的武器採購支出在2022年相當於2070億美元。

美國國防部前代理審計長麥庫斯克(Elaine McCusker)說，“對採購的強烈關注”將發出“對工業、供應鏈和勞動力的重要需求信號。”

麥庫斯克表示：“我預計國會議員將對這些話題感興趣，以及國防部到底提議購買什麼，包括數量和這些採購何時到達庫存、部隊和艦隊的及時性。”

一位政府高級官員說，這一預算案將是未按通貨膨脹調整的“名義”美元的最大數額。不過，該官員說，2000年代中期的一些五角大樓的預算在換算成2022財年的美元時仍然更高。

作為參考，在2008至2011財年，當小布什政府將美軍和裝備湧入伊拉克時，如果以2022年的美元價值計算，五角大樓當時的總體支出水平在8320億美元至8580億美元之間。