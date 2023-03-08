歐洲法院取消針對瓦格納集團領導人母親的制裁

烏克蘭戰爭

法新社3月8日布魯塞爾消息，歐洲法院當天取消了歐盟針對俄羅斯準軍事組織瓦格納集團領導人的母親的制裁。

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歐洲法院在一份聲明中表示：“儘管（瓦格納集團負責人葉夫根尼-普里戈金）應當對損害烏克蘭領土完整、主權和獨立的行動負責，但（維奧萊塔）-普里戈金娜夫人在通過限制性措施之際與兒子所建立的紐帶僅基於他們之間的親子關係，而這一關係不足以證明她應當被列入（受制裁）名單”。

自2022年2月23日以來，瓦格納集團負責人的母親維奧萊塔-普里戈金娜受到歐盟入境禁令和資產凍結的制裁。歐盟理事會表示普里戈金娜“是康科德管理諮詢公司Concord Management And Consulting LLC的所有者，該公司屬於康科德Concord集團，由她的兒子創立並擁有至2019年”，並且“也是與後者相關的其他公司的所有者”。因此認定普里戈金娜“支持損害烏克蘭領土完整、主權和獨立的行動和政策”。

但歐洲法院本次表示，“從檔案中可以看出，即使她持有該公司的股份，但普里戈金娜夫人自2017年以來不再持有康科德管理和諮詢公司”，因此認為“歐盟理事會沒有證明普里戈金娜在通過該法案之日時擁有與她兒子相關的其他公司”。

鑒於此，歐洲法院決定取消對普里戈金娜的制裁。

在俄烏戰爭的背景下，共有1473人和205個實體受到了資產凍結和/或禁止進入歐盟領土的制裁。這些制裁措施是歐洲司法系統面臨的重要主題，2022年已有一百多件制裁案進入處理階段。而本次瓦格納集團負責人的母親被取消制裁，則是烏克蘭戰爭制裁相關的是非曲直的第一個決定。除此之外，3月1日歐洲法院院長發布了臨時命令，暫停對俄羅斯車手尼基塔-馬澤平的部分制裁，允許他參加F1比賽。