澳英美首腦下周將在加州宣布建造核動力潛艇的最佳途徑

美國/英國/澳大利亞

據彭博社援引知情人士的話報導，美國總統拜登、澳大利亞總理阿爾巴尼斯和英國首相蘇納克3月13日將在加州聖地亞哥的一個海軍基地共同宣布澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS，又稱奧庫斯）協議中，幫助澳方獲得核動力潛艇項目的“最佳途徑”。知情人士稱，澳大利亞擬獲得的核動力潛艇將以英國的改良設計為基礎，加上美國的零件和升級，彰顯三國提升安全合作的努力。

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拜登、蘇納克和阿爾巴尼斯預計將前往加州聖地亞哥，在一個海軍基地舉行的活動中公布細節，儀式可能會在一艘潛艇上舉行。白宮拒絕證實這些計畫。據彭博社上個月報導，三方預計將宣布他們就核動力潛艇的首選設計，以取代澳大利亞老化的柯林斯級常規動力潛艇。

據這些匿名知情人士稱，定於下周宣布的潛艇計畫將需要數年時間才能生產出第一艘潛艇，可能需要採取權宜之計。在此期間，美國可能將核潛艇派在澳大利亞，甚至向澳方出售美國海軍的弗吉尼亞級攻擊核潛艇。

澳英美三國正在通過奧庫斯協議分享機密的軍事能力，以使澳大利亞能夠在太平洋地區建造和部署新的核動力潛艇。該項目花費的時間比預期的要長，美國對技術和信息共享的限制適用於澳英兩國，儘管他們都是“五眼聯盟”，這個情報共享聯盟的成員。

當被問及這些技術轉讓問題時，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在1月份告訴記者稱，“我們對奧庫斯的途徑感覺非常好。”

2021年，時任澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）取消了與法國海軍集團（Naval Group）簽訂的價值900億澳元（580億美元）的潛艇合同，轉而支持與英美兩國達成奧庫斯協議，引發了堪培拉、華盛頓和倫敦與巴黎的重大外交裂痕。

拜登去年12月接待了法國總統馬克龍的國事訪問，並在白宮舉行國宴。美法首腦還於周二進行了通話。對此，白宮發表的新聞稿稱，“拜登總統和馬克龍總統還討論了美國和法國在印太地區的合作，以及為應對中華人民共和國對基於規則的國際秩序構成的挑戰所做的共同努力。”

法國總統府的聲明提及，通話最後“兩位總統討論了印太地區和伊朗的局勢”。值得一提的是，馬克龍直到去年年底還表示，為澳大利亞提供法制常規動力潛艇的方案仍擺在桌上，儘管沒有跡象表明澳方急於重新考慮這項交易。

倫敦方面，英國首相發言人布萊恩(Max Blain)稱，蘇納克將於周一赴美，在那裡他將會見美國和澳大利亞領導人。預計會談將集中在為澳大利亞獲得新的核動力潛艇的過程中的下一步。阿爾巴尼斯周三抵達印度，對該國進行為期4天的訪問。