韓政府批准波蘭向烏出口包含韓國部件的自行榴彈炮

韓國/波蘭/烏克蘭

韓國的一位防務採購官員3月8日向路透社透露稱，韓國政府去年批准波蘭向烏克蘭提供“克萊博”自行榴彈炮（Krab howitzers）的出口許可證。這型自行榴彈炮是用韓國的部件製造的，因此在交付第三方前需要得到韓方批准。這些評論是首次確認韓國正式默許，至少間接向烏克蘭提供武器部件用於其抵禦俄羅斯的入侵。

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此前，韓國官員拒絕就“克萊博”自行榴彈炮一事置評，一度引發外界關於韓國是正式同意波蘭向烏克蘭提供相關武器，還是只是視而不見的猜測。

韓國國防採辦計畫管理局（DAPA）國際合作處歐亞合作負責人金亨哲（音譯）在接受採訪時表示，DAPA下屬的國防技術保護局審查並批准了這一出口協議。他還補充道，“我們審查了DAPA內部的所有文件和可能存在的問題……然後我們決定向波蘭頒發出口許可證。”

金亨哲後來強調，韓國政府的立場是不向烏克蘭轉讓武器系統。此外，波蘭軍備集團（PGZ）的代表馬圖紮克（Jacek Matuszak）向路透社證實，其已經獲得了韓方的批准，該集團由50多家軍工企業組成，其中包括“克萊博”自行榴彈炮製造商Huta Stalowa Wola公司。

韓國國防部指出，“克萊博”自行榴彈炮是由多個國家的部件組成的，此次轉讓並不涉及完整的韓國武器系統。據悉，該型自行榴彈炮結合了韓國K9雷霆自行榴彈炮的底盤、英國BAE系統公司的炮塔、法國Nexter Systems公司155毫米的火炮和波蘭的火控系統。去年2月俄羅斯入侵後，波蘭在5月向烏克蘭提供了18輛“克萊博”自行榴彈炮，兩國已經簽署了幾十輛的訂單。

俄羅斯總統普京曾指責韓國向烏克蘭提供武器，稱這樣的決定將破壞兩國的雙邊關係。韓國總統尹錫悅當時回應指，韓國沒有向烏克蘭提供任何武器。韓國政府表示，其沒有計畫改變這一政策。

尹錫悅稱，韓國法律規定，很難直接向處於衝突中的國家出售武器。儘管美國和北約國家在提供武器和彈藥方面的壓力越來越大，但首爾也一直不願激怒俄羅斯。

“我們顯然認為韓國應該做得更多，而且我們一直在定期向尹錫悅政府傳達這一點，”首爾的一位西方外交人士告訴路透社。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在1月訪問首爾時，敦促韓國增加對烏克蘭的軍事支持，並引用了其他國家在俄羅斯入侵後改變了不向衝突國家提供武器的政策。報導提及，首爾峨山政策研究院研究員、國防專家楊旭（音譯）表示，DAPA負責人雖然在武器出口上有決定權，但實際上這也取決於韓國總統的意願。

“政府必須考慮全面，包括在外交以及經濟方面進行考慮，”楊旭說，“如果韓國支持烏克蘭，俄羅斯可能會通過向朝鮮出售最先進的飛機或轉讓朝鮮真正需要的技術，來進行報復”。

韓國已經從歐洲國家急於重新武裝中受益，去年與波蘭簽署了價值58億美元的大規模軍售交易。金亨哲說，波蘭需要得到韓國的進一步許可才能向烏克蘭提供任何這些新武器。DAPA官員此前強調，這些銷售是為了提高波蘭的防禦能力，而不是幫助烏克蘭。

向美國出售155毫米炮彈的交易凸顯了韓國對這個問題的敏感性。華盛頓的官員說，他們想把這些彈藥送到烏克蘭，但韓方堅持，美國必須是最終用戶。韓國國防部的一位發言人說，該交易的談判正在進行中。