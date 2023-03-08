馬克龍與拜登討論烏克蘭長期和平前景

法國總統馬克龍與美國總統拜登通話，在表示支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的同時，討論了長期和平前景。白宮說，美法總統還討論了在印太地區的合作，以及應對中國對國際秩序的挑戰。

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法國總統府3月8日周三在一份聲明中說，法國總統馬克龍和美國總統喬-拜登討論了烏克蘭戰爭後"恢復歐洲和平"的長期"前景"，同時他重申了法國支持烏克蘭面對俄羅斯的立場。

該聲明說，在周二的電話中，馬克龍和拜登"重申了向烏克蘭提供必要的軍事支持，以打敗俄羅斯侵略"的決心。他們表示，不論多長時間，只要烏克蘭需要就提供支持。

法國總統府補充說，馬克龍與拜登討論了歐洲恢復長期和平的前景"。"兩位總統還特別討論了在這種情況下，可以向烏克蘭提供的安全保障"。但愛麗舍宮沒有給出進一步的細節。

白宮在其聲明中說，美國總統和他的法國同行還討論了他們在"印度-太平洋地區"的"合作"，以及為應對中華人民共和國對國際秩序構成的挑戰所做的共同努力。

據法國總統府的說法，這兩個盟國的領導人還討論了美國的工業政策，馬克龍在2022年底訪問華盛頓時曾判斷美國的工業政策對歐洲"具有超級進攻性"。

拜登表示"歡迎繼續交流"，"以便考慮到美國加速能源轉型的大規模計畫對歐洲國家的影響"。美國政府表示，他們"致力於密切協調"在這一領域的政策。