麥卡錫拒絕澤連斯基提出的訪問烏克蘭的邀請

美國/政治/烏克蘭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）最新在接受美國有限電視新聞網（CNN）專訪中邀請美國國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪問烏克蘭，以了解當地的情況。麥卡錫周二當被記者告知來自澤連斯基的邀請時表示，他不打算訪問烏克蘭，並批評拜登政府沒有採取足夠迅速的行動來援助這個國家。

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就麥卡錫等共和黨人士表示他們支持烏克蘭，但反對提供一張“空白支票”的立場，澤連斯基在接受CNN主播布利澤（Wolf Blitzer）採訪時重申對來自美國國會兩黨的支持表示感謝，並補充說，“我認為麥卡錫議長從未訪問過基輔或烏克蘭，我認為這將有助於他的立場。當你來到我們這裡時，民主黨和共和黨人來到我們這裡，他們看到了補給路線——每顆炮彈、每顆子彈、每塊美元。”

澤連斯基補充說：“麥卡錫先生，他必須來這裡看看我們是如何工作的，這裡發生了什麼，什麼戰爭導致了我們，現在哪些人在戰鬥，誰在戰鬥。然後在這之後，做出你的假設。” 當得知澤連斯基的邀請時，麥卡錫向CNN記者表示，他沒有計畫進行這次訪問，並指責拜登政府沒有迅速採取行動來援助烏克蘭。

不過，麥卡錫仍然堅持他的立場，即美國不應該向基輔提供一張“空白支票”，重複了他去年秋天最初提出的立場，該立場引發了兩黨成員的憤怒。麥卡錫告訴CNN記者說，“讓我們非常清楚地明確我所說的：沒有空白支票，好嗎？因此，從這個角度來看，我不必去烏克蘭就能理解哪裡有空頭支票或沒有空頭支票。”

麥卡錫補充說，“我將繼續獲得我的簡報和其他（信息），但我不需要去烏克蘭或基輔看。而我的觀點一直是，我不會為任何事情提供一張空白支票。”