不顧全球反侵略，中俄"戀情"仍在繼續？

中/俄/烏克蘭/美國

美國各大情報機構領導人3月8日周三在美國聯邦參議院聽證會上表示，儘管國際社會譴責入侵烏克蘭，但中國將深化與俄羅斯的合作，試圖挑戰美國。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社華盛頓報道： "他們在參議院情報委員會舉行關於世界範圍內對美國安全的威脅的年度聽證會發布的威脅評估報告說："儘管全球對俄羅斯入侵烏克蘭的反應強烈，但中國將保持與俄羅斯的外交、國防、經濟和技術合作，繼續試圖挑戰美國。

該報告主要關注來自中國和俄羅斯的威脅，評估說，中國將繼續在“南中國海”恐嚇其對手，並將在2022年行動的基礎上再接再厲，這可能包括更多的台灣海峽過境，或導彈飛越台灣。

喬-拜登總統的主要情報顧問、國家情報局局長艾弗里-海因斯說：為了實現中國領導人習近平使中國成為一個大國的願景，中國共產黨（CCP）"越來越相信它只能以損害美國的力量和影響力為代價"。

在提問中，民主黨獨立參議員安格斯-金(Angus King)詢問海因斯對北京與莫斯科關係的看法時問道："這是一個臨時的便利婚姻，還是一個長期的戀情？"。

海因斯回答說，她對將北京與莫斯科的關係定性為愛情關係感到猶豫。她說，"我們會看到他們在這種夥伴關係中的發展有一些限制。並說："我們不認為他們會像我們與北約盟友那樣成為盟友，但儘管如此，我們確實看到各個領域的（合作）不斷增加。

她還說，美國情報部門評估認為，儘管習近平最近對美國提出了尖銳的批評，但北京認為它能從穩定的關係中獲益。

習近平在周一的一次演講中把中國的經濟困難歸咎於西方，他指責美國領導了一場遏制中國的國際努力。