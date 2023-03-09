尹錫悅16-17日訪日將與岸田文雄會談

韓國/日本

韓國總統尹錫悅定於3月16-17日訪問日本，與日本首相岸田文雄舉行會談。日本政府透露，正在協調邀請韓國總統尹錫悅出席5月在廣島舉行的G7峰會擴大會議。

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韓聯社引述韓國總統室9日發布新聞稿稱，總統尹錫悅將應邀於16日至17日對日本進行訪問，與日本首相岸田文雄舉行會談。

這將是韓國總統時隔4年訪日，是尹錫悅自去年5月上任以後首次訪日。之前，尹錫悅和岸田文雄曾在去年11月的金邊東盟峰會期間會過面。

由於韓國政府為解決韓日兩國最大歷史難題，在3月6日公布了賠償日佔時期被日本強征韓籍勞工受害者的賠償計畫後，日本政府宣布將繼承歷屆政府的談話精神和歷史認識，預計兩國領導人將討論日本解除對韓出口限制措施、恢復《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA），以及從多方面促進兩國交流等議題。

韓國總統室表示，相信尹錫悅此訪將推動韓日領導人時隔12年重啟交流，成為韓日關係改善和發展的重要里程碑。

另據共同社報道，日韓就兩國政府間最大懸案原被征勞工訴訟問題解決方案達成一致，因此擬重啟兩國首腦每年一次互訪的“穿梭外交”。

日本內閣官房長官松野博一表示，“韓國是（日本）在國際社會就各種課題開展合作的重要鄰國”。他並說，“基於邦交正常化以來的友好關係，期待日韓關係得到進一步發展”。