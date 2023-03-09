捷克國家網絡辦將TikTok列為安全威脅

捷克/中國/TikTok

捷克國家網絡安全監管機構發布官方警告，將中國應用程序TokTok標記為安全威脅，因為擔心TokTok的母公司屬於中華人民共和國法律管轄，而中國的法律明確要求所有企業和個人與中國國家情報部門合作。

廣告 繼續瀏覽後續

捷克共和國國家網絡監督機構3月8日周三對TikTok的使用發出警告，加入其他西方國家當局的行列，將這個中國擁有的視頻分享應用視為安全威脅。

法新社3月8日布拉格的報道說，TikTok（抖音）在許多國家受到越來越多的審查，這些國家擔心該應用程序可能允許中國當局訪問用戶的敏感數據。

捷克國家網絡安全和信息安全局(NUKIB)警告說，如果TikTok安裝在"訪問關鍵信息和通信基礎設施的設備上"，就可能構成安全威脅。

該機構擔心使用TikTok會帶來潛在安全威脅的主要原因，是該應用程序收集的用戶數據量以及處理這些數據的方式。

捷克國家網絡安全和信息安全局補充說，它擔心TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）"屬於中華人民共和國的法律管轄"。

之前，美國國會議員提出了一項禁止該應用程序的法案，美國官員已經被禁止在其設備上安裝這款應用程序。

歐盟、加拿大和丹麥的官員已被禁止在其手機上安裝TikTok。作為歐盟的一部分，捷克政府還沒有出台禁令。

但據“euractiv.com”網站今天3月9日說，捷克國家網絡和信息安全辦公室表示，該警告對於捷克網絡安全法所涵蓋的人來說是強制性的，這意味着涉及那些從事關鍵通信系統工作的人和訪問信息系統的人。

捷克國家情報機構BIS在去年發表的一份報告中認為中國是捷克網絡空間的一個主要威脅。該報告說，"滲透到重要的國家基礎設施網絡的中國技術可以被視為一個主要的安全威脅”。