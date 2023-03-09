烏克蘭全境遭俄軍大規模轟炸 已知6人死亡

烏克蘭全境3月9日凌晨遭俄羅斯新一輪大規模轟炸，至少6人死亡，數百萬民眾被斷水斷電，陷入寒冷和黑暗。烏克蘭總統澤連斯基譴責莫斯科這個“卑鄙戰術”。俄國防部則宣稱他們大規模轟炸烏克蘭是報復基輔的“破壞者”入侵俄羅斯領土。

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3月9日凌晨，俄軍的導彈和無人機襲擊了烏克蘭首都基輔和東部的哈爾科夫，南部的敖德薩，及東部，南部和西部共10個地區。這是幾周以來，俄羅斯對烏克蘭最大的一次打擊，已知有六人死亡。

在東部，爭奪巴赫穆特控制權的戰鬥仍在激烈進行。

在俄羅斯轟炸首都基輔等全國10個地區，並將能源基礎設施作為打擊目標後，烏克蘭總統澤倫斯基譴責了俄羅斯"卑鄙的戰術"。他補充說，烏克蘭防空部隊擊落了莫斯科發射的81枚導彈中的34枚。

法新社記者在首都基輔西部的勝利大道（Prospekt Peremogi）看到，停在一棟高大公寓樓附近的三輛汽車被燒焦，還有幾輛汽車被損壞。

基輔市長維塔利·克利奇科（Vitali Klitschko）報告說，在該市南部和西部發生了幾次爆炸，至少有兩人受傷。

據西部利沃夫州的州長說，當地一個居民區遭到"導彈"襲擊，至少有5人死亡。

中東部第聶伯羅（Dnipro）州的州長說，一名34歲男子被這次空襲殺害，另有一名28歲的婦女和一名19歲的男子受傷。

烏克蘭東部大城市哈爾科夫的市長捷列霍夫（Igor Terekhov）宣布，整個城市的水電和暖氣中斷。

自10月以來，在經歷了幾次軍事挫折後，俄羅斯定期用導彈和無人機轟炸烏克蘭的關鍵能源設施，使數百萬人陷入黑暗和寒冷之中。

幾個星期以來，這些襲擊已經不那麼頻繁。但在周四黎明時分，烏克蘭當局報告說在東部、南部和西部的10個地區以及基輔發生了爆炸。

烏克蘭電力供應商，國家核能發電公司（Energoatom）表示，被俄軍佔領的烏克蘭南部紮波羅熱核電站，在俄羅斯打擊下，周四被切斷了與烏克蘭電網的聯繫。

據消息人士稱，俄羅斯的"火箭彈"破壞了連接該廠與烏克蘭電網的最後一條剩餘線路，應急柴油發電機被打開以確保最低限度的電力。

但運營商警告說，如果該廠的外部電力供應沒有恢復，將有發生核事故的風險。

烏克蘭軍方表示，它成功擊落了81枚導彈中的"34枚"，以及8架伊朗沙赫德“爆炸無人機”中的4架。

據法新社今天發自莫斯科的報道，俄羅斯國防部周四在一份聲明中宣布，它在烏克蘭進行了"大規模"轟炸，使用了高超音速Kinjal（俄語 "匕首"）導彈，以"報復"最近基輔的“破壞者”對其領土的入侵。