美國擬創美日韓新框架 強化核威懾

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美國政府正在探討創建美日韓三國新框架，加強對朝鮮的核威懾力，意圖制衡平壤核武與導彈開發的努力。

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共同社3月9日華盛頓電，美國政府就創建日美韓三國新框架以加強對朝鮮的核威懾力，詢問了日韓兩國政府的意向，日本打算同意，韓國可能也態度積極。日美關係消息人士3月8日透露了此事。三國情報共享能否得到推進成為焦點。

3月6日，韓國宣布了解決日佔時期韓國被強征勞工訴訟問題的賠償方案，為韓日關係正常化排除了一大障礙。共同社指出，此事的解決，事實上是日韓達成了共識。而鑒於日韓實現妥協，日美韓在安全保障方面深化合作的氛圍高漲。

這個美日韓新框架預計由不同級別的三國官員構建，今後將敲定具體議題等詳情。目前，日美、美韓之間定期舉行有關利用美國核武器和常規戰力進行防衛的“延伸威懾”磋商。預計可能將其擴大為三國框架。

美國國防部助理部長拉特納2日在演講中，就延伸威懾表示“為了加深對作戰及計畫的理解，正在討論新的磋商機制”。

美國拜登政府去年10月公布的核戰略指針《核態勢評估報告》（NPR）指出，把延伸威懾磋商擴大到日美韓、及包含澳大利亞的四國框架很重要。