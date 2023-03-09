華日:美國歐盟啟動礦產貿易談判 減少對中國依賴

美國/歐盟/礦產/中國

美國和歐盟正在推進以關鍵礦產為重點的貿易協定的起草工作，美國總統拜登和歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩預計在周五（3月10日）討論該計畫，以減少對中國的依賴。

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華爾街日報說，據美國和歐盟官員稱，作為周五白宮會議的一部分，美國和歐盟的目標是宣布他們開始就這樣一項協議的條款進行談判，儘管美國官員說只有在與國會協商後才會宣布。

這些關於雙邊協定的會談，是朝着建立一個官員們所說的“清潔能源轉型所需材料的買方俱樂部”邁出的第一步。該貿易協定和更廣泛的買傢俱樂部旨在解決美國補貼電動汽車引發的爭端，並將清潔能源供應鏈從中國轉移出去。

美國去年通過的《減少通貨膨脹法》修改了美國對電動汽車的稅收減免安排。它要求享受減免的電動車的電池需主要包含來自美國或與美國有自貿協定國家的礦物。這激怒了那些與美國沒有自由貿易協定的美國親密盟友，包括歐盟和日本。

據知情人稱，美國與歐盟正就嚴格關注生產鋰和鎳等關鍵礦產的環境和勞工標準制定協議。這將是一項行政協議，無需美國的國會批准。

上述人士稱，雖然這樣的協議並非降低關稅的傳統自由貿易協定，但拜登政府認為這樣的協議將能滿足歐盟對美國補貼礦產採購的限制要求。

據華日透露，根據拜登政府的設計，美國與歐盟、日本和英國的協議將是在七國集團先進民主國家之間建立一個新的關鍵礦物買傢俱樂部的第一步。

然後，七國集團將與非洲、亞洲或拉丁美洲的礦產資源豐富的國家接觸，並尋求與它們達成協議。據知情人說，美國和歐洲官員已經開始了這種聯繫。

據熟悉這些計畫的人士稱，作為這些安排的一部分，七國集團將提出為開發其採購礦產的基礎設施提供資金。

而中國目前是關鍵清潔能源技術所需礦物的主要供應商，這引起了西方官員的關注。

買方俱樂部的目標是確保西方世界能夠可靠地獲得關鍵礦物，同時防止七國集團經濟體之間為這些礦物進行競標。

而美國的《減少通貨膨脹法》將最終禁止包含來自中國等令人擔憂國家的礦物的車輛獲得補貼。