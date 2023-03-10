情報機構評估：誰是美國最大的威脅？

和平

本周三，美國聯邦參議院情報委員會召開年度聽證會，聚焦美國國家安全所面臨的威脅。點擊以下內文視頻，了解會議期間對中俄威脅的評估。

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03:19 美國參議院情報會議 © AP

美國情報界官員表示，“中國在全球經濟，技術，政治和軍事上越來越多地挑戰美國，仍然是我們的重點關注對象”。“儘管言辭日漸激烈，但中國仍然希望避免與美國的緊張局勢，因為保持中美穩定的關係，中方將是最大的受益者”。

"北京希望維護東亞的穩定，避免引發美國制裁和美國合作夥伴對華額外經濟懲罰；展示與美國穩定的關係，對維護中國與其他國家關係也有益處”。

“我們評估認為，在習近平的第三個任期內，中國將試圖向台灣施加統一的壓力，削弱美國的影響力，試圖加深華盛頓與其盟國和夥伴之間的隔閡，促進某些有利於中國專制制度的制度規範”。

有關俄羅斯，情報官員表示俄羅斯軍方可能無法維持目前在烏克蘭的戰鬥水平，今年可能不會佔領更多的烏克蘭領土。"我們預計俄羅斯軍隊今年沒有恢復到足以取得重大領土收益的程度，但普京有可能計算出，時間對他有利"。"俄軍的傷亡率很高。普京可能更能理解他的軍隊的極限，並且現在似乎專註於實現更溫和的軍事目標”。"延長戰爭，在戰鬥中間歇性停頓可能是他最終確保俄羅斯在烏克蘭的戰略利益的最佳途徑，即使這麼做需要數年時間"。