土耳其大選今天正式啟動反對派立志要推翻現政

土耳其/選舉/艾爾多安

土耳其議會和總統選舉活動今天正式啟動。在擔任了十一年的政府首腦和九年的國家元首之後，現總統埃爾多安尋求連任，但今年面臨著一個非常憤怒的反對派聯盟。

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據本台報道稱，距離土耳其議會和總統選舉僅剩兩個多月，3月10日星期五標誌着競選活動正式啟動，反對派的目標是結束埃爾多安20年的執政。

埃爾多安擔任政府首腦11年，擔任國家元首9年後，今年必須面對反對派聯盟，該聯盟在競選開始時就非常樂觀：第一次民意調查顯示，他們的候選人凱末爾-基利奇達羅格盧確實領先14個百分點。幾天前，經過聚集在六方會談中的各方漫長而艱難的談判，才指定了這一候選人。

儘管如此，選舉的結果並不是一個定局。但即將離任的總統必須面對2月6日地震發生後公眾輿論的激烈批評。他還必須首先應對無節制的通貨膨脹、貨幣崩潰和社會危機，這些都削弱了艾爾多安的權威。

更不用說5月14日，親庫爾德人的HDP可以支持反對派聯盟。法院已經解封了對HDP的公共援助。這個親庫爾德人的政黨是該國的第三支政治力量，被指控與遭安卡拉定性為 "恐怖分子 "的庫爾德工人黨有聯繫，因此，它將拿回今年應分配給它的略多於2700萬歐元的資金。一些分析人士認為，該黨在選舉結果中可以發揮關鍵作用。但該黨仍面臨被關閉的威脅，並將在未來幾天接受法院審理。

但埃爾多安仍有許多政治資產與工具，包括被控制的媒體和遭鉗制的公民社會，繼續吸引一部分人的某種光環，以及因烏克蘭衝突而加強的個人國際地位與影響。