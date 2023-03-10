韓美軍演前夕朝鮮發射短程導彈，金正恩下令朝軍加強演練應對 "真戰爭 "

朝鮮，美韓軍演

朝鮮官媒周四（3月9日）報道說，朝鮮領導人金正恩已下令軍隊加強演練，以應對發生"真的戰爭"，當天早些時候，韓國軍方表示，偵測到朝鮮向其西海岸附近海域發射一枚短程彈道導彈，分析認為此次發射或針對美韓13日即將啟動的“自由之盾”聯合軍演。

廣告 繼續瀏覽後續

據朝鮮官方通訊社朝中社報道，金正恩是在朝鮮軍隊演習後作出的這一指示的，並稱這些演習表明了朝鮮有能力"對抗一場“真正的戰爭"，報道說，金正恩要求軍隊要強化演練，努力"完美"實現兩個戰略目標，即"遏制戰爭 "和 "掌握戰爭的主動權"。

周四韓國軍方表示，朝鮮在當天早些時候其西海岸發射了一枚短程彈道導彈。同時，首爾正在對朝鮮從同一地區同時發射多枚短程彈道導彈的可能性進行分析。

在此次發射之前，朝鮮指責美國 "故意 "挑起緊張局勢，朝鮮領導人金正恩的頗具影響力的妹妹金與正周二警告說 ，如果美國攔截平壤的一次導彈試驗，將被視為 "宣戰"。

朝韓關係正處於幾十年來的最低點。一年多以來朝鮮不斷進行挑釁性的導彈試射，而韓國則決定採取強化與美國的安全合作，以應對平壤日益增長的威脅。韓國總統尹錫悅 4 月 26 日將對美國進行國事訪問。同時，尹錫悅也將在下周訪問東京。

本月的美韓聯合軍演是五年來兩國最大規模的聯合軍事演習。在3月13日開始的名為 "自由之盾 "聯合演習之前，兩國本周舉行了有一架具有核能力的美國B-52轟炸機參加的空中演習。美韓說演習為防衛演習，但朝鮮認為這是為入侵朝鮮做準備。

首爾梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說："這可能只是朝鮮一系列挑釁性試射的開始。“ 他表示，"平壤已準備好對美韓的重大防務演習以及尹錫悅總統即將與美日首腦的峰會作出積極回應。 "他說："平壤可能發射更遠距離的導彈，發射間諜衛星，甚至可能進行核試驗“。

朝鮮將其導彈試驗和軍事演習作為對美韓聯合軍演的合理反制措施。 上周，平壤呼籲聯合國要求美韓結束其聯合軍演，並稱其擁有的核武確保了地區的力量平衡。