拜登政府擬進一步加強對華出口芯片製造設備限制

美國/中國/科技

據彭博社報導，美國拜登政府正在努力進一步收緊對中國出口半導體製造設備的限制，升級旨在阻止中國發展先進芯片產業的規則。報導引述知情人士稱，拜登政府已經向美國公司介紹了這一計畫，並告訴他們，預計最早將在下個月宣布新的限制措施。匿名的知情人士說，這些規定可能會使需要特殊出口許可證的機器數量增加一倍，為應用材料公司（Applied Materials）等半導體設備製造商帶來新的障礙。

廣告 繼續瀏覽後續

知情人士稱，隨着最新規定的出台，美國計畫與荷蘭和日本政府進行協調，這兩個國家是出產芯片製造裝備的其他關鍵國家。據一位熟悉拜登政府計畫的人士說，如果這些其他國家採用較弱的指導方針，美國不打算淡化其計畫。美國國家安全委員會和負責監督這一進程的美國商務部的代表拒絕發表評論。

對製造半導體至關重要的大約17種價值數百萬美元的機器目前需要出口許可證，特別是如果中國客戶試圖購買這些設備。知情人士說，如果算上東京和海牙的限制，這個數字將翻倍。美國有三個主要的芯片設備製造商：應用材料公司、科磊公司（KLA）和科林研發公司（Lam Research）。它們與日本的東京電子有限公司和荷蘭的阿斯麥公司(ASML)一起，在該行業中佔主導地位。如果不能獲得來自這些企業最好的產品，就不可能建立能夠生產最先進芯片的製造工廠。

報導指，這些公司的股票在周五下跌，是更廣泛的拋售活動的一部分。應用材料公司和科林研發公司的股價都下降了2.3%，而科磊公司的股價下滑了2.9%。這些限制對半導體製造設備業來說是有代價的。美國公司被迫警告投資者，失去進入中國市場的機會將使他們損失數十億美元的收入。為了平衡競爭環境，並收緊中國新生的芯片努力，拜登政府一直在遊說日本和荷蘭對其公司施加同樣的限制。

本周早些時候，荷蘭政府表示，正準備對某些芯片製造設備的出口進行限制。一項新的提案將控制所謂的浸入式DUV光刻機產品的出口，增加對最先進的光刻機已經存在的限制。荷蘭政府從未授予阿斯麥公司向中國客戶出售其最先進機器的許可。

而DUV光刻機對於生產世界上最先進的芯片至關重要。根據荷蘭外貿與發展合作大臣施賴內馬赫(Liesje Schreinemacher)周三發給荷蘭議會的一封信中宣布，這些規則預計將在今年夏天之前公布。但是，與美國不同，荷蘭政府沒有討論對其公民的限制，也沒有明確規定對芯片機器的最終用途的限制。

另據路透社3月10日報導，據知情人士及路透社看到的文件顯示，阿斯麥公司的供貨商正在考慮把廠房設在東南亞國家而不是中國，因為北京和西方之間關係緊張。根據參與組織這次旅行的荷蘭布拉班特發展局（Brabant Development Agency）的說明，十幾家科技公司的官員將於下周訪問越南、馬來西亞和新加坡，這些公司幾乎都是阿斯麥公司的供貨商。