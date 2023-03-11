日德18日將舉行首次政府間磋商 岸田擬19日赴印訪問

日本/太平洋/德國

日本首相岸田文雄3月10日在官邸舉行的政府與執政黨聯絡會議上介紹稱，他將在下周參加一系列的外交活動，包括韓國總統尹錫悅16日訪日，德國總理朔爾茨也將同6名部長訪日，並於18日舉行日德首次政府間磋商。此外，岸田文雄透露他還計畫在19日晚起訪問印度，預計將與印度總理莫迪舉行會談。

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岸田文雄周五在會上介紹說：“在外交方面，韓國政府近日公布了有關朝鮮半島前勞工問題的措施。日本對此表示讚賞，將在首腦層面努力加強日韓、日美韓戰略合作”。他指出，“下周16日，韓國尹總統將訪問日本，並就今後加強兩國關係坦誠交換意見。”

岸田文雄介紹說，18日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）將率6位部長訪問日本，舉行日德兩國的首次政府間磋商。期待七國集團（G7）廣島峰會，兩國首腦和部長們預計將深入磋商四個多小時。

岸田文雄補充說，如果各種情況允許，他計畫從19日晚開始訪問印度，與莫迪（Narendra Modī）總理舉行峰會。岸田稱：“我打算與七國集團和二十國集團主席國會面，加強合作”。今年，日本和印度分別擔任七國集團和二十國集團（G20）輪值主席國。

據共同社報導，日本外務大臣林芳正擬從19日起訪問所羅門群島、基里巴斯和庫克群島3個太平洋島國，正就此展開協調。