美澳英將敲定核潛艇購案 法國嘆“這不再是我們的事了”

法國/奧庫斯/潛艇

美國、英國和澳大利亞領導人將於下周一在美國加利福尼亞舉行會議，將就潛艇問題達成一項令法國望塵莫及的協議。美英澳3國軍事合作計畫明說劍指中國。英國首相蘇納克在前往美國之前，先抵達法國，大有安撫法國微妙意義。奧庫斯潛艇事情終究是法國的一個傷口。

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據法新社今天報道稱，拜登、蘇納克和阿爾巴尼斯將在美國最大的海軍基地之一所在地聖地亞哥舉行會議，參加他們所稱的奧庫斯"AUKUS "安全聯盟的新一屆三方峰會。經過18個月的審議，澳大利亞預計將公布該國購買8艘核動力潛艇的計畫，澳大利亞總理稱這是澳大利亞國防史上 "最大的飛躍"。

在過去的一年半里，華盛頓、堪培拉和倫敦之間就澳大利亞購買敏感的核推進技術進行了廣泛的幕後談判。然而，澳大利亞已經排除了獲得核武器的可能性。這筆潛艇交易價值數百億美元，但專家們說該案意義超出了創造的就業機會和承諾的投資。

核動力潛艇很難被發現，可以長時間遠距離航行，並且可以攜帶技術複雜的巡航導彈。

北京對該項目表示強烈反對，認為構成威脅與危險，旨在把中國逼入絕境。

奧庫斯AUKUS是由澳大利亞、英國和美國組成的三方軍事聯盟，旨在分享軍事技術和其他方面的進展。但是，華盛頓戰略與國際研究中心的查爾斯-埃德爾指出，"雖然每個國家對AUKUS的理由略有不同，但基本上可以歸結為劍指中國，因為中國在過去十年中軍事力量呈指數級增長，姿態更加擴張激進。

奧庫斯聯盟旨在重申三國在戰略性的亞太地區的存在，而該地區面積廣闊，從東非海岸延伸到西美洲海岸，世界貿易的關鍵部分通過該地區。中國在該地區的影響力正在增加。北京不排除使用武力來實現與台灣的統一，中國剛剛批准2023年國防預算增加7.2%，這是2019年以來的最高增幅。

法新社引據英國《泰晤士報》透露，澳大利亞應該購買英國製造的潛艇而不是美國的。

隨着堪培拉取消購買12艘法國潛艇的合同，奧庫斯AUKUS聯盟曾導致了與法國的外交危機，法國斥責澳大利亞是叛徒。此後，這一事件有所平息，巴黎、華盛頓、倫敦和堪培拉之間也沒有激烈的外交齷齪，法國總統馬克龍還於12月初對美國進行的國事訪問。

法國說，核潛艇"這不再是我們的事了。它已經結束了。"一位法國消息人士評論說，三個盟國都向巴黎 "通報 "核潛艇後續。

不過，法國除了失去一份價值數百億歐元的重要軍火合同外，還對親密盟友在背後造成既成事實感到憤怒。據這位不願透露姓名的法國消息人士說，雖然巴黎現在已經翻過了這一頁，但法國仍然認為這是一個 "錯誤"，並將 "關注 "核不擴散問題。

但自從拜登總統與馬克龍會面，國務卿布林肯周四與科隆納會晤，巴黎和華盛頓之間的接觸無論如何都是很多的。1月底，法國和澳大利亞的國防部長和外交部長也在巴黎與法國方面會面。

在前往美國之前，英國首相於周五前往法國參加了一次與馬克龍的峰會，這次峰會標誌着法英關係的 "一個新的開始 "和 "一個新的雄心"，包括在亞太地區。蘇納克告訴記者："該地區擁有世界一半的人口，世界40%的國內生產總值，而且這些產值還在大大增加。法國和我們都希望在該地區成為更積極的參與者，這是可以理解的。"

蘇納克透露法國和英國海軍在亞太地區會強化軍事合作。