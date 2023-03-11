英法領導人聯合宣言重申台海和平穩定重要性

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英國首相蘇納克（Rishi Sunak）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）3月10日在巴黎舉行了第36屆英法峰會。這也是兩國首腦時隔5年再次參加英法峰會。會後，兩國領導人就一系列國際和雙邊問題發表了聯合宣言。宣言強調，兩國將繼續堅定支持烏克蘭並確保俄羅斯的侵略將失敗。宣言還提及，“法國和英國重申台灣海峽和平與穩定的重要性，並呼籲和平解決海峽兩岸問題。”

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唐寧街10號和愛麗舍宮周五發表的宣言指出，“法蘭西共和國總統和大不列顛及北愛爾蘭聯合王國首相今天在巴黎會晤並主持了第36屆法國-英國首腦會議。他們重申了我們法國和英國之間長期的友誼和夥伴關係，其基礎是共同的記憶、共同的價值觀、尊重和互利，以及對我們雙邊未來的共同願景。”

宣言表示：“俄羅斯對烏克蘭的非法侵略戰爭已經進行了一年多，法國和英國決心應對俄羅斯對歐洲安全的威脅，並向烏克蘭提供堅定不移的軍事、外交和經濟支持，無論需要多長時間。他們將繼續共同為全球的國際安全作出重要貢獻，以加強基於法治的國際秩序。”

宣言補充說：“為此，他們重申對（英法）《蘭開斯特宮條約》和1995年‘契克斯聲明’的承諾，並承諾進一步深化他們的國防和安全夥伴關係，這是他們雙邊關係的支柱，也是歐洲和全球安全的核心。作為聯合國安理會的兩個常任理事國，以及七國集團、二十國集團和北約的成員，他們在促進國際安全和應對共同挑戰方面緊密合作。”

宣言稱：法國和英國同意在不影響歐盟-英國貿易與合作協定並在適用時充分尊重其規定的前提下，根據以下建議加強雙邊合作：就烏克蘭問題，宣言表示：“在過去幾年越來越多的破壞穩定活動的背景下，俄羅斯對烏克蘭的非法、無端和無理的侵略戰爭對歐洲和國際安全構成嚴重威脅。法國和英國決心共同應對這一威脅，無論需要多長時間，確保俄羅斯的侵略將失敗。”

宣言稱：“法國和英國重申，俄羅斯不負責任的核言論是不可接受的。他們對俄羅斯決定暫停參加《新削減戰略武器條約》表示遺憾，該條約是核軍備控制和戰略穩定的重要工具。他們敦促俄羅斯立即恢復對該條約的全面遵守。在此背景下，法國和英國回顧了他們對《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭和避免軍備競賽的聯合聲明》的承諾，並呼籲俄羅斯在言論和行動上再次承諾遵守該聯合聲明中所載的原則和承諾。”

英法領導人並對“俄羅斯宣布將確保準備進行核試驗表示關切，他們重申了俄羅斯已經簽署和批準的《全面禁止核試驗條約》的重要性，以及在該條約生效之前，俄羅斯遵守其暫停核試驗規定的重要性。”

宣言表示：“法國和英國打算利用《蘭開斯特宮條約》提供的所有可能性以及他們的夥伴關係，在雙邊層面以及通過國際捐助方協調中心與國際社會進一步協調對烏克蘭的支持。法國和英國將共同支持烏克蘭在戰場上取得決定性的進展，並保護其人民和關鍵基礎設施免受俄羅斯的侵略。他們將加強合作，特別是在提供裝備，特別是彈藥，以及烏克蘭士兵的戰鬥訓練方面，包括與歐盟（對烏）軍事援助特派團框架內的訓練活動相協調。”

英法“將共同繼續支持烏克蘭海軍陸戰隊的訓練，此外，英國和荷蘭也正在英國進行相關訓練。他們隨時準備與烏克蘭就提供安全承諾達成安排，這將有助於烏克蘭長期自衛，並阻止未來的侵略行為。法國和英國仍然致力於外交，並支持澤連斯基總統的‘和平方案’的原則，以便在時機成熟時根據《聯合國憲章》確定一個公正和持久的和平。”

宣言表示：“法國和英國承諾加強對俄羅斯對烏克蘭戰爭後果的反應。法國和英國將特別增加對烏克蘭人民的支持，並加強對各種恢復和重建舉措的協調，以提高其對烏克蘭及其人民的影響，特別是通過烏克蘭、七國集團、歐盟、國際金融機構和其他主要合作夥伴之間商定的包容性多機構捐助者協調平台合作，同時在2022年12月13日舉行的關於烏克蘭復原力的巴黎國際會議的成果基礎上，並期待6月份的倫敦烏克蘭恢復力會議。他們將協調籌備工作，確保烏克蘭恢復力會議和6月在巴黎舉行的新全球金融公約國際峰會相互支持。”

英法領導人還“同意共同努力，確保在相關論壇上追究俄羅斯在烏克蘭所犯罪行的責任，包括起訴戰爭罪及危害人類罪。在與全球夥伴的密切協調和合作下，他們將繼續對規避其限制性經濟措施的行為採取行動。他們將維持、全面執行和擴大他們已經實施的經濟措施，以進一步打擊俄羅斯發動非法侵略的能力。”

宣言指出，“法國和英國回顧了他們為減輕俄羅斯對烏克蘭的戰爭對世界上受影響最嚴重的國家的後果所做的努力和承諾，特別是在能源和糧食安全方面。他們重申了去年11月與其他20國集團領導人的聲明，即戰爭 "正在造成巨大的人類痛苦，並加劇全球經濟現有的脆弱性 - 限制增長，增加通貨膨脹，擾亂供應鏈，加劇能源和糧食不安全，並提高金融穩定風險。他們同意加強聯合努力，打擊俄羅斯的影響和虛假信息。他們支持獲得可靠的信息以及獨立和高質量的新聞報道，包括通過促進國際信息與民主夥伴關係（PID）。他們還承諾加強在這方面的合作。”

宣言稱：“法國和英國對俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭及其繼續非法控制紮波羅熱核電站（ZNPP）對核安全和安保構成的風險深表關切。他們呼籲俄羅斯撤出紮波羅熱核電站，並將全部控制權歸還其合法的主權所有者——烏克蘭當局。俄羅斯在紮波羅熱核電站的軍事存在正在危及當地居民、地區和國際社會。他們完全支持並讚揚國際原子能機構為加強烏克蘭的核安全和安保所採取的行動，包括通過國際原子能機構專家的持續存在。他們支持國際原子能機構總幹事在充分尊重烏克蘭主權的情況下，在紮波羅熱核電站周圍建立保護區的努力。”

在探討外交政策和全球性問題時，宣言表示，英法領導人“歡迎深化與印太地區的接觸，以加強經濟、安全和基於規則的夥伴關係，支持自由開放的印度-太平洋。他們重申支持東盟中心地位和《東盟印太平展望》，以及支持太平洋島國論壇夥伴商定的《2050年藍色太平洋大陸戰略》。他們將加強對其海上軍事部署的協調，包括在印度洋的部署，以最大限度地發揮集體戰略影響，與歐洲夥伴合作，以使歐洲的存在儘可能持久和有效——包括儘可能廣泛地利用其海上、陸地和空中資產以及更廣泛的海上安全活動。”

宣言補充說：“他們（英法）將進一步發展關於該地區的對話，包括在經濟安全和戰略穩定方面，並將繼續捍衛自由開放的印度-太平洋。法國和英國同意在影響小島嶼發展中國家的問題上擴大合作，如獲得資金和經濟復原力，包括在脆弱的太平洋島嶼面臨嚴峻挑戰的印度-太平洋。”

英法領導人在宣言中並譴責朝鮮“自去年以來前所未有的非法彈道導彈試驗，包括最近的洲際彈道導彈試驗，這些試驗違反了聯合國安理會的多項決議，對區域和平與穩定構成了威脅。他們承諾繼續與本地區和聯合國安理會的夥伴協調，加強壓力，應對朝鮮（DPRK）的核擴散危機。他們還將繼續敦促朝鮮接受對話提議，回到談判桌上。”

宣言稱：“他們（英法）將協調對中國挑戰基於規則的國際秩序的關切，並將與合作夥伴一起管理日益增加的制度性競爭和競賽。作為聯合國安理會的常任理事國，中國必須堅持自己的責任。法國和英國鄭重呼籲中國不要在俄羅斯在烏克蘭的非法戰爭中向俄羅斯或俄羅斯代理人提供物質援助。”

宣言補充說：“法國和英國重申台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性，並呼籲和平解決兩岸問題。他們將繼續向中國提出對其侵犯和踐踏人權行為的關切，包括在新疆和西藏，以及對香港的權利、自由和自治權持續受到侵蝕的關切。他們仍然願意與中國在氣候變化和全球衛生問題等全球挑戰方面進行合作。”

宣言還提及，“法國和英國承諾推進他們在全球問題上的共同議程。他們將深化合作和協調，以實現他們的共同目標。他們的議程將基於一個共同的願望，即確保國際金融體系適合21世紀的需要，保護最脆弱的群體，加強其發展中夥伴的主權，並實現其更廣泛的融資目標，包括氣候和自然。它的目標是促進負責任的投資以促進經濟發展、保護人權、性別平等和法治方面的最高國際標準，以及在全球衛生、糧食安全和營養、可持續的優質基礎設施、教育、氣候、環境和生物多樣性方面的共同高目標。”