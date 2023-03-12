新冠病毒疫情大流行確稱3周年 譚德塞說尋找病毒起源是道德上的當務之急

聯合國/新冠病毒/溯源

世界衛生組織總幹事譚德塞說，尋找新冠病毒的起源是道德上的當務之急，必須探索所有假設。路透社稱這是迄今為止能夠表明聯合國機構仍致力病毒溯源最明確的跡象。

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世衛組織總幹事譚德塞Tedros Adhanom Ghebreyesus罕稱對新冠病毒溯源是道德上的當務之急。

據《華爾街日報》稍早報道，一家美國機構評估稱，此次大流行很可能是由中國實驗室意外泄漏造成的，這給世衛組織帶來了尋求答案的壓力。在美國眾議院本周投票決定將新冠病毒疫情解密後，北京方面即刻否認了可能很快公開的評估。

世界衛生組織總幹事譚德塞昨天晚上指出，“了解新冠病毒的起源並探索所有假設仍然是科學的必要條件，以幫助我們防止未來的爆發，也是面對數百萬死於新冠病毒的人道德的必做之事。”

這是譚德塞昨天周六晚些時候在推特上所說。他推文是為了紀念世衛組織首次使用“大流行”一詞來定性新冠病毒 COVID-19 在全球爆發已有三年的紀念日。

包含活動人士、政界人士和學者在本周末的一封公開信中表示，對新冠病毒疫情大流行周年紀念的重點應該放在防止不平等的新冠病毒疫情疫苗接種重演上，並指控不平等導致至少 130 萬人死亡。

2021年，世衛組織領導的一個小組在中國武漢及其周邊地區待了數周，是在那裡報告了首例人類傳染新冠病毒病例，並在一份聯合報告中表示，該病毒可能是通過另一種動物從蝙蝠傳播給人類的，但還需要進一步研究。

中國表示不需要更多的調查訪問。

路透社說，從那以後，世界衛生組織成立了一個關於危險病原體的科學諮詢小組，但尚未就新冠病毒疫情大流行是如何開始的得出任何結論，這個科學諮詢小組稱缺少關鍵數據。