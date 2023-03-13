奧庫斯：美英澳有望就核動力潛艇達成協議 劍指中國

奧庫斯聯盟

美國國防部長奧斯丁與他的英國和澳大利亞同僚會面，2022年12月7號

美國總統喬-拜登周一（3月13號）在加利福尼亞會見英國和澳大利亞領導人，預計他們將在那裡宣布一項旨在抗衡中國在印太地區影響力的核動力潛艇協議。

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美英澳三國組成名為奧庫斯安全聯盟18個月之後，領導人正在加利福尼亞的一個海軍基地舉行會議，其主要目的是向澳大利亞提供這些具有威懾能力的潛艇。法新社指出，預期的協議將代表前所未有的合作，以應對中國在亞太地區日益增長的影響力。對印太地緣政治產生影響。

堪培拉已經排除了獲得核武器的可能性，但獲得核動力潛艇將改變其在與美國的聯盟中的作用。有了奧庫斯協定，澳大利亞將在 2030 年代逐步接收這些核動力潛艇。據澳大利亞總理稱，這是他的國家在國防方面“歷史上最大的飛躍”。

據《華盛頓郵報》報道，未來十年將向澳大利亞出售多達五艘弗吉尼亞級核動力潛艇。然後，堪培拉和倫敦預計將利用美國技術開發一種新的潛艇模型，稱為SSN-AUKUS，在2040年代交付。

這個計畫將需要數年時間才能實現，但象徵意義在於標誌着澳大利亞和美國在看着中國軍事力量擴張時的雄心轉變。華盛頓 CSIS 智囊團澳大利亞項目負責人查爾斯·埃德爾 (Charles Edel) 指出，威懾武器旨在對抗北京在印太地區的影響力。

奧庫斯聯盟項目自然讓中國憤怒，北京認為這是 "危險的"，是為了把中國逼到牆角。中國外交部發言人毛寧呼籲美國、英國和澳大利亞放棄冷戰思維和零和遊戲"，"為促進地區和平與穩定做更多工作"。

上周，中國國家主席習近平也在一次罕見的直接批評中，指責美國將西方國家拖入 "對中國的遏制、圍堵和壓制政策"。

華盛頓則表示，北京通過威脅台灣讓亞太國家感到擔憂，同時強調朝鮮越來越多的導彈發射所帶來的風險。

威懾能力

核動力潛艇的優勢是，很難被發現，可以長時間遠距離航行，並且可以攜帶複雜的巡航導彈。

據美國媒體報道，拜登將宣布一項長期的、多階段的計畫，使澳大利亞成為一項秘密核技術的全面合作夥伴，該技術以前只與英國這個歷史上的盟友共享。

"奧庫斯 "聯盟曾在2021年引起了與法國的外交危機，堪培拉取消購買12艘法國潛艇的合同，法國曾大喊 "背叛"。

此後，這一事件有所平息，但巴黎、華盛頓、倫敦和堪培拉之間不乏激烈的外交序列，包括法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍在12月初對美國的國事訪問。

華盛頓 CSIS 智囊團澳大利亞項目負責人查爾斯·埃德爾 (Charles Edel) 指出：“奧庫斯是一個三邊夥伴關係，旨在加強其成員的防禦能力。所有這一切的目的只是為了讓這些盟友變得更強大，從而在對抗中國方面處於強勢地位……每個成員國在這個聯盟中都有自己的利益，但歸根結底，都與中國有關。

宣布奧庫斯聯盟成立時，並未提及中國。但在過去 10 年中，北京軍力的指數級增長及其日益咄咄逼人的使用顯然是這一聯盟的原因。而這個新的三方聯盟很可能會發展壯大。日本等幾個國家已經敲響了加入奧庫斯的大門。