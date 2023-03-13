電影，奧斯卡獎 第95屆奧斯卡獎：玄幻喜劇《瞬息全宇宙》捧得七座小金人 發表時間： 13/03/2023 - 19:01 05:23 A equipa do filme "Everything Everywhere All at Once" recebeu em peso o Oscar para melhor filme. Chris Pizzello/Invision/AP - Chris Pizzello 作者： 林蘭 1 分鐘 玄幻喜劇 《瞬息全宇宙》在3月12日舉行的第93屆奧斯卡頒獎典禮上，一舉贏得了包括最佳影片在內的七項大獎。主演楊紫瓊摘得最佳女主角桂冠，成為第一個獲得奧斯卡這一最高演員獎項的亞洲女演員。 廣告 繼續瀏覽後續 點擊視頻收看法國電視France24的報道 05:23 Best Actress Michelle Yeoh poses with her Oscar in the photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS - MIKE BLAKE 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 繼續閲讀相同主題内容 電影