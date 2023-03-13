電影，奧斯卡獎

第95屆奧斯卡獎：玄幻喜劇《瞬息全宇宙》捧得七座小金人

05:23 A equipa do filme "Everything Everywhere All at Once" recebeu em peso o Oscar para melhor filme. Chris Pizzello/Invision/AP - Chris Pizzello

作者： 林蘭 1 分鐘

玄幻喜劇 《瞬息全宇宙》在3月12日舉行的第93屆奧斯卡頒獎典禮上，一舉贏得了包括最佳影片在內的七項大獎。主演楊紫瓊摘得最佳女主角桂冠，成為第一個獲得奧斯卡這一最高演員獎項的亞洲女演員。