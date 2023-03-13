電影，奧斯卡獎

第95屆奧斯卡獎：玄幻喜劇《瞬息全宇宙》捧得七座小金人

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A equipa do filme "Everything Everywhere All at Once" recebeu em peso o Oscar para melhor filme.
A equipa do filme "Everything Everywhere All at Once" recebeu em peso o Oscar para melhor filme. Chris Pizzello/Invision/AP - Chris Pizzello
作者： 林蘭
1 分鐘

玄幻喜劇 《瞬息全宇宙》在3月12日舉行的第93屆奧斯卡頒獎典禮上，一舉贏得了包括最佳影片在內的七項大獎。主演楊紫瓊摘得最佳女主角桂冠，成為第一個獲得奧斯卡這一最高演員獎項的亞洲女演員。

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Best Actress Michelle Yeoh poses with her Oscar in the photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023.
Best Actress Michelle Yeoh poses with her Oscar in the photo room at the 95th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 12, 2023. REUTERS - MIKE BLAKE

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