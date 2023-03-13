美國媒體：矽谷銀行倒閉引發連鎖效應

繼美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，紐約州金融監管機構周日關閉了美國最大的加密貨幣簽名銀行（Signature Bank），為美國史上第三大銀行倒閉案。這間銀行倒閉是美國一周內倒閉的第3間銀行，同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行銀門（Silvergate）已於8日終止運營並清算資產。而第一共和銀行（First Republic Bank）加州的分行，近日出現了排隊擠兌的人潮。

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儘管美國總統拜登發推文要求美國人保持信心，但美國媒體認為，矽谷銀行倒閉，已引發連鎖效應。

美聯社報道說，矽谷銀行10日倒閉的震波傳遍全世界，影響所及從加州制酒商到大西洋彼岸倫敦的初創公司。在大西洋對岸，初創公司11日醒來發現矽谷銀行的英國分行已停止付款，也不接受存款；英國央行的英格蘭銀行表示，即將展開矽谷銀行英國分行的破產程序。

設在多倫多市的敏銳廣告控股（AcuityAds Holding）表示，公司把現金5500萬元存在矽谷銀行，存在其他銀行的只有480萬元；公司表示，希望暫停交易，所剩現金將用來維持營運。

《舊金山紀事報》報道說，矽谷銀行倒閉可能不只地方企業受害，舊金山一間與矽谷銀行合作的薪資處理公司，下周發薪將由聯邦儲蓄保險公司(FDIC)負責，受影響的包括披薩店、墨西哥餐廳和單車店，因此形容此事並非單純涉及科技業。

《紐約時報》報道稱，美國財政部、美聯儲和聯邦儲蓄保險公司關閉簽名（Signature）銀行，是為了遏制矽谷銀行倒閉引發的巨大影響。一位不願具名的存戶指出，銀行存放款業務本來就是建立在信任的基礎之上，現在矽谷銀行第一張骨牌倒下，天知道還會有多少銀行會出事。