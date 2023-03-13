美國媒體：矽谷銀行倒閉引發連鎖效應

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Destroyed SVB (Silicon Valley Bank) logo and U.S. flag is seen in this illustration taken March 13, 2023.
Destroyed SVB (Silicon Valley Bank) logo and U.S. flag is seen in this illustration taken March 13, 2023. REUTERS - DADO RUVIC
作者： 舊金山特約記者 王山
4 分鐘

繼美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉後，紐約州金融監管機構周日關閉了美國最大的加密貨幣簽名銀行（Signature Bank），為美國史上第三大銀行倒閉案。這間銀行倒閉是美國一周內倒閉的第3間銀行，同樣主要向加密貨幣放貸的商業銀行銀門（Silvergate）已於8日終止運營並清算資產。而第一共和銀行（First Republic Bank）加州的分行，近日出現了排隊擠兌的人潮。

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儘管美國總統拜登發推文要求美國人保持信心，但美國媒體認為，矽谷銀行倒閉，已引發連鎖效應。

美聯社報道說，矽谷銀行10日倒閉的震波傳遍全世界，影響所及從加州制酒商到大西洋彼岸倫敦的初創公司在大西洋對岸，初創公司11日醒來發現矽谷銀行的英國分行已停止付款，也不接受存款；英國央行的英格蘭銀行表示，即將展開矽谷銀行英國分行的破產程序

設在多倫多市的敏銳廣告控股（AcuityAds Holding表示，公司把現金5500萬元存在矽谷銀行，存在其他銀行的只有480萬元；公司表示，希望暫停交易，所剩現金將用來維持營運。

《舊金山紀事報》報道，矽谷銀行倒閉可能不只地方企業受害舊金山一間與矽谷銀行合作的薪資處理公司，下周發薪將由聯邦儲蓄保險公司(FDIC)負責受影響的包括披薩店、墨西哥餐廳和單車店，因此形容此事並非單純涉及科技業。

 《紐約時報》報道稱，美國財政部、美聯儲和聯邦儲蓄保險公司關閉簽名（Signature銀行，是為了遏制矽谷銀行倒閉引發的巨大影響。一位不願具名的存戶指出，銀行存放款業務本來就是建立在信任的基礎之上，現在矽谷銀行第一張骨牌倒下，天知道還會有多少銀行會出事。

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