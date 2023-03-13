英國政府出手 滙豐銀行收購矽谷銀行英國分行

英國/金融/矽谷銀行

專註於科技創業銀行的美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，簡稱SVB）於3月10日倒閉之後，英國政府出手挽救其在英國的業務，由滙豐銀行收購矽谷銀行英國分行。

廣告 繼續瀏覽後續

滙豐銀行13日證實，其英國子公司滙豐英國銀行已同意以1英鎊的象徵性價格收購矽谷銀行英國分行（SVB U.K.），其母公司的資產和負債被排除在交易之外。

滙豐銀行集團首席執行官Noel Quinn表示，“矽谷銀行英國分行的客戶可以繼續像往常一樣安全地使用銀行業務，因為他們知道他們的存款得到了滙豐銀行實力、安全和保障的支持。”

Quinn說，此次收購“加強了我們的商業銀行特許經營權，並增強了我們為創新和快速發展的公司提供服務的能力，包括在英國和國際上的技術和生命科學領域”。

英國財政部在一份聲明中則表示，此次出售由英格蘭銀行（Bank of England）與英國財政部協商促成，將保護矽谷銀行英國客戶的存款。

英國財政大臣傑里米‧亨特（Jeremy Hunt）強調，收購交易“確保客戶存款受到保護，可以正常辦理銀行業務，無需納稅人支持”。

他補充說：“英國的科技行業真正處於世界領先地位，對英國經濟至關重要，支持着數十萬個就業崗位。”

亨特周日表示，英國政府和英格蘭銀行正在努力“避免或盡量減少”矽谷銀行的倒閉對其英國分行造成的潛在損害。

英格蘭銀行證實，沒有其它英國銀行“直接受到這些行動或美國矽谷銀行母行決議的重大影響”，並補充說，更廣泛的英國銀行體系仍然“安全、穩健且資本充足”。