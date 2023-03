楊紫瓊奧斯卡封後 評論稱須有多元化和自由方可令香港影業重生

楊紫瓊/奧斯卡2023

馬來西亞出生女星丶香港出道的影星楊紫瓊,以電影《奇異女俠玩救宇宙》(香港譯名,中國大陸譯作《瞬息全宇宙》)榮膺美國奧斯卡影後,她發言時感謝香港電影業的培養,但本地兩份主要報章的社評均認為,令楊紫瓊揚名的香港早已成為歷史,香港電影業菩要重生,港府須有長遠政策和一個多元化腦袋和百無禁忌的空間。

香港政府因應2020年中實施的《港區國安法》而修訂電影檢查條例和守則,加入以國安為禁映條件後,自我審查憂慮四起,並不時傳齣電影或短片因未獲分級證而不能上映,當中不少與2019年的反修例運動或其他社運有關或隱喻。

《奇異女俠玩救宇宙》(《Everything Everywhere All at Once》的香港譯名,不同地方的中譯有異,台灣為《媽的多重宇宙》,新加坡譯作《天馬行空》)成為奧斯卡大贏家,而女主角楊紫瓊封後除再次激髮網民嘲諷港府官員「抽水」祝賀來為香港電影業臉上貼金之外,更觸發輿論談香港電影業重生之道,不少人認為,一個更自由的空間更有利電影業發展。

《明報》今(14日)天的社評指出,上世紀80丶90年代,香港電影業在華人世界吃香,彙聚各方人才,楊紫瓊見證了這段歷史,然而香港電影業早已今非昔比,港府文體局長楊潤雄恭賀她時指這「彰顯香港演員和香港電影圈的實力」,但「彰顯實力」之說,實予人感覺「更多是『過去式』」。

社評續指,踏入21世紀,香港電影業停滯不前,近年更經歷「巨變」,若要重拾昔日亞洲夢工廠的光輝,必須提升綜合實力。社評認為,港府要有長遠且積極的流行文化產業政策,不應只停留在出錢支持電影拍攝。而亞洲電影亦有能力自成一家,「毋須仰人鼻息」,只要香港電影業奮發圖強,依然有希望重拾輝煌。

資深傳媒人李錦洪不認同《明報》社評的建議,他在網上節目中表示,香港電影業要的是自由空間,只要政府不幹預便已很好,電影業之前的成功亦並非靠政策而來,可惜現在很多事已不可說,生怕「踩過界」。

《信報》社評同意香港電影業的黃金時代已過,但它並沒有要求港府給予特別政策,該報在題為《奧斯卡現亞洲之光 香港電影該再努力》的社評中指出,官民均可為香港電影業再攀高峰而努力,電影作為一門創意產業,需要的是多元化的腦袋,港府須「秉着廣闊胸襟提供百無禁忌的廣闊空間」,並以總理李強昨日所說的問計於民的態度了解業界所需,提供幫助,若此,讓楊紫瓊站在肩上登頂的香港電影業這巨人,「何嘗不可以在自己建立的基礎上霍然站起 ?」

香港浸會大學電影與動態影像研究中心主任吳國坤副教授亦認為,自由空間更有利曾被譽為「東方荷里活」的香港電影業發展,他解釋,香港上世紀八丶九十年代的輝煌是因為當時人才被香港的創意丶自由丶多元化及靈活變通的環境吸引而彙聚,只要營造上述環境,人才自然回來,這是最重要的,其次才是資金問題。

香港電影發展局主席王英偉接受香港電台訪問時表示,香港是一個海納百川的地方,各地人才只要認為香港可以讓他們發展,都歡迎他們來港。