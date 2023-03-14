矽谷銀行倒閉引發全球銀行股加劇暴跌

矽谷銀行/股市/金融

矽谷銀行倒閉的衝擊波周二進一步衝擊全球銀行股，周一，美國主要銀行的股票市值損失了約 900 億美元，如果累計過去三個交易日的損失就達近 1900 億美元。亞洲銀行股周二延續跌勢。在貨幣市場，美國和歐元區銀行系統的信用風險指標小幅上升。全球擁有矽谷銀行賬戶的公司紛紛評估其財務狀況受到的影響。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，隨着矽谷銀行倒閉引發恐慌蔓延，全球銀行股暴跌加劇。

美國官方希望出手止跌，但行政干預引發市場不安。美國總統拜登和其他政策制定者的保證對安撫市場作用甚微，並促使人們重新思考利率前景。拜登安撫市場和儲戶的努力是在美國採取緊急措施通過向銀行提供額外資金來支持銀行的措施未能消除投資者對全球其他貸方可能蔓延的擔憂之後發生的。

亞洲銀行股周二延續跌勢，日本企業受到的打擊尤其嚴重，又因為對系統性風險的擔憂引發了市場更廣泛的暴跌。

據總部位於悉尼的投資銀行 Barrenjoey 的首席股票策略師 Damien Boey 報告稱：“銀行擠兌已經開始，這使銀行同業拆借市場變得緊張。”

據有分析師認為，不確定性繼續困擾着金融業，投資者仍然非常擔心小型全球銀行的健康狀況、監管收緊的前景，以及在其他銀行倒閉時以犧牲股東利益為代價保護儲戶的偏好。

周一，美國主要銀行的股票市值損失了約 900 億美元，使它們在過去三個交易日的損失達到近 1900 億美元。

美國地區性銀行受到的打擊最為嚴重。First Republic Bank 的股價 暴跌超過 60%，原因是新融資的消息未能讓投資者放心，評級機構穆迪對該銀行作降級審查。

歐洲 STOXX 銀行業指數收盤下跌 5.7%。德國商業銀行下跌 12.7%，瑞士信貸(CSGN.S)下跌 9.6% 至歷史新低。

矽谷銀行的客戶周一獲准提取所有存款，監管機構設立了一項新機制，為銀行提供應急資金。美聯儲讓銀行在緊急情況下更容易向其借款。矽谷銀行新任首席執行官 Tim Mayopoulos 在致客戶的一封信中表示，該銀行在美國境內照常營業，預計將在未來幾天恢復跨境交易。

路透社說，周一，美國銀行監管機構試圖安撫緊張的客戶。但監管機構還迅速採取行動關閉紐約的 Signature Bank SBNY.O，該銀行最近幾天面臨擠兌壓力。

受到美聯儲可能不得不放慢加息速度的押注的鼓舞，黃金價格成為一種受歡迎的避險資產，飆升至關鍵的 1,900 美元上方。

這些預期也打壓了日本銀行股(.IBNKS.T)，該股在亞洲早盤交易中下跌 6.7% 至去年 12 月以來的最低水平。日本央行周二表示，日本金融機構有足夠的資本緩衝來吸收海外利率上升等外部風險造成的任何損失。它沒有直接提到 SVB 倒閉。

全球擁有矽谷銀行賬戶的公司紛紛評估其財務狀況受到的影響。在德國，中央銀行召集了危機小組來評估任何後果。