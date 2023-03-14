美韓聯合軍演翌日朝鮮再發導彈

朝鮮，美國，韓國

在韓美13日啟動“自由之盾”聯合軍演的翌日，朝鮮再發導彈。韓國聯合參謀本部星期二（3月14日）表示，朝鮮向半島東部海域發射了兩枚短程彈道導彈，軍方正在分析導彈的類型射程等具體參數。

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韓國聯合參謀部聲明說，軍方偵測到朝鮮在當天早間7:41至7:51，從黃海南道長淵郡一帶向朝鮮半島東部海域發射了兩枚短程彈道導彈。

這是朝鮮首次在長淵一帶發射彈道導彈。韓聯參說，韓軍已加強對朝監視和警戒，同時與美方保持密切合作，維持萬全的應對態勢，以應對朝鮮再次射彈。

美韓表示，在兩國名為“自由之盾”聯合軍演開始前夕，朝鮮周日從一艘潛艇發射了兩枚巡航導彈，平壤稱此次發射旨在驗證其“不同空間的核威懾力”，同時批評韓美軍演。

應至少持續十天的“自由之盾”聯合軍演是美韓5年來最大規模的聯合軍演，兩國表示演習是旨在對抗平壤日益增長的威脅的防禦性演習，重點將關注因朝鮮侵略性增強而導致的 "安全環境變化"。演習引發朝鮮憤怒，平壤批評演習是對入侵朝鮮的預演，承諾將定期採取 "粉碎性 "行動予以回應。

朝鮮去年已宣稱其核大國地位“不可逆轉”，並違反安理會決議進行了創紀錄數量的彈道試驗。上周，金正恩命令軍隊加強軍事演習，以應對一場“真正的戰爭”。

法新社報道援引專家指，平壤通過系統性地指責韓方軍演是為其導彈試射辯護，首爾梨花大學教授Leif-Eric Easley說：這一反應“很大程度上是金正恩政權在面臨國內經濟困難、而韓國強化對美日合作時，不會顯得軟弱。他說可以預期平壤會進一步展示其武力。

華盛頓一再重申其對韓國盟友 "毫不動搖 "的承諾， "包括使用核在內的全部軍事能力 "來保衛韓國。美韓上周進行了有一架具有核能力的美國B-52重型轟炸機參加的聯合空中演習。分析認為，朝鮮很可能以這些演習為借口，進一步發射導彈，甚至進行核試驗。