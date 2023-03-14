奧庫斯聯盟

【視頻】澳大利亞、美國和英國聯手打造新一代潛艇

02:11 美國總統拜登、澳大利亞總理阿爾貝尼斯和英國首相蘇納克於 3 月 13 日在美國加利福尼亞州聖地亞哥洛馬角海軍基地舉行的三方會議後，就澳大利亞-英國-美國 (AUKUS) 夥伴關係發表講話， 2023. 路透社/Leah Millis REUTERS - LEAH MILLIS

作者： 艾娃 1 分鐘

"史無前例 "的合作在加利福尼亞的陽光下，向公眾宣布：拜登與澳大利亞和英國領導人，在3月13日星期一啟動了一項壯觀的核動力潛艇計畫，目的是在印度太平洋地區與中國抗衡。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台對此進行了報道。