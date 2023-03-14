逾10萬人聯署無阻政協演員甄子丹當奧斯卡嘉賓 王丹質疑與中共有利益勾結 籲美國會關注

2023奧斯卡/抗議

頂着場外二百人的抗議聲和逾十萬人聯署反對，香港武打演員甄子丹登上奧斯卡頒獎禮舞台，為最佳影片競逐最佳原創作曲作介紹。但事件未因此落幕，因為參與場外示威的八九學運領袖王丹質疑事涉中國對美國的文化入侵，已致函美國國會新成立的針對中共委員會，要求關注荷里活(又譯好萊塢)和奧斯卡學院與中共是否有利益勾結。

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事緣新任中國政治協商委員會港區委員甄子丹，早前接受時尚雜誌《GQ Hype》訪問時提及2019年的反修例運動(又稱反送中運動)時表示，根據他的親身經歷，「那不是示威，OK，那是暴動」；他更不滿西方傳媒對中國報道偏頗，無視中國生活水平的改善，並點名指責英國廣播公司(BBC)和美國有線新聞網絡(CNN)。及至另一娛樂雜誌報道他獲邀出任奧斯卡頒獎禮嘉賓，抗議聲漸起。

在反修例運動中一場示威附近出現而被控暴動罪丶經審訊後裁定罪名不成立的湯偉雄，月初在社交請願平台「改變」上發起聯署，要求奧斯卡撤回邀請甄子丹作頒獎嘉賓，指甄是中共支持者，曾發表支持《港區國安法》和上述親共言論，譴責奧斯卡委員會的決定，若奧斯卡不撤回邀請，將有損奧斯卡的地位和形像，亦會重挫人權及道德價值。

本台一星期前已就聯署事件電郵美國影藝學院提問，欲了解奧斯卡為何邀請甄子丹和會否撤回邀請，至今未獲回應。

上述聯署到頒獎禮時有10.9萬人簽名支持，而在抗議聯署出現後陸續上線的五個支持甄子丹當嘉賓的聯署，各獲得近1.4萬至34人支持，合計有約2.1萬人次，但不知當中有否重覆。但奧斯卡繼續保持緘默。

因應奧斯卡拒絕撤回邀請，大批海外華人和民主組織在頒獎禮舉辦日（美國時間12日）早上在奧斯卡會場外抗議，八九學運領袖王丹和在解放軍清場時被碾斷腿的方政亦有到場，據王丹觀察，現場有二百人參與集會，但他們只能在隔離網之外十幾米的地方集會。他又引述洛杉磯的朋友指出，今年美國警方的外圍戒備特別嚴格，在會場外「幾條街都封住了」。

王丹在集會上批評甄子丹是「人渣」，指其言論是在香港人的傷口上灑鹽，是對港人的污辱；他又遺憾奧斯卡主辦方向中共叩頭，指他們會付出代價，並呼籲網民抵制甄的電影。

他又透露，已去信美國國會新成立的「美國與中共戰略競爭特設委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party），促請關注中國對美國的文化入侵。他指出，若非新任奧斯卡主席楊燕子，就不會有支持中共的甄子丹獲邀，他認為這是中國對美國進行的一種文化入侵，希望委員會高度關注事件和好萊塢與奧斯卡學院跟中共之間是否有利益勾結 。

發起反對聯署丶現已移居台灣的港人湯偉雄在臉書表示，對大會未有撤回邀請感到失望，但聯署並非全無收穫，因為事件已引起多國媒體關注，報道甄子丹已化身中共喉舌，料他日後要「說好香港中國故事」將大打折扣。