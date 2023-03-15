中國再給洪都拉斯建一座水壩 “掏錢比賽”蔡英文輸給習近平

洪都拉斯/中國/台灣

洪都拉斯總統周二宣布將與北京建立"官方"關係。該國外長上個月宣布與北京談判建造第二座水電站大壩，第一座北京援助的大壩價值3億美元，已經落成。蔡英文在這場“掏錢比賽”中可能要輸給習近平...

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2022年初上任的希奧瑪拉-卡斯特羅（Xiomara Castro）在上台前曾宣布，她打算"立即"承認北京當局。但在台灣副總統賴清德為卡斯特羅的就職典禮進行訪問後，該國與台灣的關係繼續下去。

中國外交發言人汪文斌周三在北京說"中國願意在一個中國原則的基礎上，與包括洪都拉斯在內的世界各國發展友好合作關係"。

北京資助洪都拉斯修建第二座水壩，是否與該國總統的外交轉向有關，引發外界關注。

今年1月1日，洪都拉斯外長愛德華多-雷納在巴西總統盧拉的就職儀式上與中國外交部副部長謝鋒會面。

然後在2月2日，雷納先生宣布與北京談判建造水電站大壩，但他否認洪都拉斯希望在外交上承認北京。

據法新社說，北京已經為洪都拉斯的另一座大壩提供了3億美元的資金，由當時的總統胡安-奧蘭多-埃爾南德斯在2021年舉行落成典禮。

周三上午，法新社記者看到洪都拉斯駐台北大使Harold Burgos來到台灣外交部。該大使和台灣外交部都沒有對這次訪問發表評論。

自1949年以來，拉丁美洲一直是北京和台北之間的主要外交戰場，當時共產黨在中國大陸掌權，國民黨政府逃到了台灣。

與華盛頓保持一致，中美洲國家長期以來一直與台灣保持聯繫。今天，只有洪都拉斯、危地馬拉和伯利茲與該島保持聯繫。哥斯達黎加（2007年）、巴拿馬（2017年）、薩爾瓦多和多米尼加共和國（2018年）以及尼加拉瓜（2021年）已經承認北京。

在世界範圍內，有14個國家承認台灣，包括巴拉圭、海地、梵蒂岡、埃斯瓦蒂尼以及加勒比和太平洋地區的七個小島嶼國家。然而，台北在許多國家設有代表機構，作為 "非官方大使館"。

自2016年蔡英文從一個傳統上支持獨立的政黨當選為台灣總統以來，北京和台北的關係已經惡化。此後，北京從八個國家提取了對台北的外交承認。