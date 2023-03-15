傳習近平即將訪俄，立陶宛總統呼籲站到歷史的正確一邊

立陶宛中俄烏克蘭

立陶宛總統3月14日表示，由於“中國採取親俄立場”，並“在烏克蘭戰爭中發揮了重要作用”，因此，他不相信習近平對俄烏之間的中立調解。

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立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）3月14日在歐洲議會發表演講後向歐洲新聞網（Euronews）表示：在基輔和莫斯科之間，到目前為止，“我評估並認為，中國的作用是破壞性的，而不是建設性的"。

他還說，“我看到，中國的目標是繼續這場戰爭"。"在這樣一種情況下，中國在暗中或公開地支持俄羅斯，很難相信中國能在兩國之間進行調解”。

立陶宛總統發表這番言論的背景是，越來越多傳言顯示，中國國家主席習近平不久後將訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京討論和平前景。

立陶宛總統說，“中國需要思考它在這場戰爭中想要達到什麼目的”。他呼籲習近平“站在歷史的正確一邊”。

關於國際社會對莫斯科的侵略進行制裁，立陶宛總統認為，制裁確實傷害了俄羅斯的經濟，但他期待着更多制裁。

這位領導人還呼籲歐盟各國政府超越其國家利益，批准在核領域採取新的報復性措施。他強調說，"我們曾建議將俄羅斯原子能公司作為一家公司列入歐洲的制裁名單"。但由於某些利益，不同國家的個別做法，我們無法在這方面做出決定"。

立陶宛總統贊成向烏克蘭提供任何形式的武器，包括戰鬥機。他呼籲迅速採取行動，“因為這場衝突是致命的，而且代價很高”。他警告說，"我們正在進入這場戰爭的關鍵階段，保持決心非常重要"。

瑙塞達總統還指出，"俄羅斯是堅定的，它能夠集中所有的資源，因為它不是一個民主國家，它可以忽略其他領域的社會需求。他呼籲歐盟27國加強努力，促進成員國的國防工業。

他也毫不掩飾地表示，他對不久的將來啟動談判的可能性感到悲觀，因為在俄羅斯和烏克蘭都聽不到和平的聲音。