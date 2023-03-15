巴赫姆特已被打爛 烏軍為何絕地死戰

巴赫穆特

烏克蘭軍隊繼續在烏東城市巴赫穆特與俄軍和瓦格納民兵激戰，決定不惜一切代價守住這座被打爛的城市，當地的局勢變得越來越複雜。

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烏克蘭總統澤連斯基與烏克蘭軍隊主要領導人舉行會議後，於周二晚間表示，"所有總參謀部成員"都表達了"繼續堅守和保衛巴赫穆特城的共同立場"。

澤連斯基在他的夜間視頻講話中說："重點是......巴赫穆特。"整個指揮部的立場很明確：加強這一地區的力量，儘可能地摧毀佔領者。"

烏克蘭國防部副部長漢娜-馬爾亞爾說，俄羅斯在東部頓涅茨克地區的整條戰線上都在"進攻"，克雷明納和巴赫穆特以北的其他城鎮周圍的戰鬥也在激烈進行。

她告訴烏克蘭電視台：巴赫穆特的防禦很重要，因為'大量敵方裝備被摧毀[...]。"大量士兵被殺，從今天起，敵人的推進能力被削弱。

烏克蘭武裝部隊總司令周二表示，巴赫穆特的防禦是維護烏克蘭東部 "前線穩定"的"關鍵"，因為這個標誌性城市上空的激烈戰鬥仍在繼續。

瓦列里-紮魯茲尼在電報群Telegram上說："這個方向的防禦行動對威懾敵人具有最重要的戰略意義"。而失去巴赫穆特可能會讓俄羅斯人攻擊和奪取附近的其他主要城市。

俄羅斯準軍事組織"瓦格納"的負責人葉夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）說，烏克蘭正在"準備"對該市"周圍"進行反攻。他估計在該地區動員的烏克蘭士兵人數為 "約70,000人"，這一信息無法得到獨立來源的核實。