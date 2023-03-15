法國巴黎蓬皮杜中心將在沙特和韓國開設分館

蓬皮杜中心/沙特/韓國

蓬皮杜中心廣場展出阿爾及利亞雕塑家 Adel Abdessemed表現齊達內用頭撞人的«頭撞» 2019年11月

世界最大的現代和當代藝術博物館之一，巴黎蓬皮杜中心博物館，即將在沙特西北城市烏拉和韓國首爾開設分館。

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巴黎蓬皮杜博物館3月15日周三表示，蓬皮杜中心和沙特阿拉伯已簽署了一項合作協議，未來將在沙特西北部城市烏拉（Al-Ula）建立一個專為阿拉伯世界藝術家的當代藝術博物館。這是巴黎與利雅得外交關係升溫的一個標誌。

蓬皮杜博物館還向法新社證實，它正在考慮於2025年在韓國首爾開設一個分館，關於這個項目，它應該很快就會有更詳細的宣布。

據蓬皮杜博物館的聲明說，蓬皮杜中心是世界最大的現代和當代藝術博物館之一，該中心與沙特阿拉伯之間的協議是在上周末由蓬皮杜中心主任洛朗-勒邦（Laurent Le Bon）和沙特皇家藝術和文化委員會主任諾拉-阿爾達巴爾（Nora Aldabal）簽署的。當時沙特文化部長薩烏德王子（Badr bin Farhan Al Saud）和他的法國同行馬拉克（Rima Abdul Malak）都在場。

這個合作項目是開發一個大型博物館，專門用於展覽阿拉伯世界的藝術家的作品，計畫於2027-2028年在沙特王國西北部的烏拉Al-Ula遺址開放。

根據新聞稿，蓬皮杜中心將在員工培訓方面提供其科學和技術專長，特別是在保護、收藏管理和中介方面。

該聲明還說："它還將能為組織文化節目和活動提供支持。法國文化部向法新社證實，雙方將有三個月的時間來確定資金補償。

法國《世界報》提醒說，2019年底，時任畢加索博物館館長的洛朗-勒邦曾是當時法國文化部長弗蘭克-里斯特（Franck Riester）訪沙特的代表團成員。而那位法國文化部長則是"在沙特記者賈邁勒-卡舒吉遇害一年後，唯一訪問沙特在任法國政界人物"。