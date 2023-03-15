烏戰以來美俄首次直接交鋒 美國墜海無人機俄羅斯想打撈

黑海/美國無人機

一架美國空軍MQ-9"死神"無人機在愛沙尼亞阿馬里空軍基地的機庫中。2020年7月1日檔案照片

俄羅斯入侵烏克蘭一年多以來，美俄首次直接交鋒：美國軍方表示，一架俄羅斯戰鬥機周二切斷了美軍一架無人機的螺旋槳，使其墜入黑海。俄羅斯否認美方的說法。美俄都希望撈到這架無人機。

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美國周二指責俄羅斯空軍撞毀了其一架無人偵察機，據華盛頓方面稱，一架俄羅斯蘇霍伊-27飛機撞擊了遙控的"死神"無人偵查機（Reaper MQ-9） ，導致其落入黑海。莫斯科否認了美方的說法。

俄軍方稱，"俄羅斯戰鬥機沒有使用他們的武器"，也沒有與那個無人機接觸，該無人機在飛行時"關閉了應答器"，並侵犯了俄羅斯"為開展特別軍事行動而設立的臨時空域使用區"。

俄羅斯和美國都表示希望打撈這架無人機，莫斯科認為部署這架飛機是華盛頓直接參與烏克蘭衝突的證據。

俄羅斯安全委員會秘書尼古拉-帕特魯舍夫告訴俄羅斯電視台："我不知道我們是否能找到它，但我們必須嘗試。而且我們一定會處理它，我當然希望能成功"。他並說，這一事件證明美國 "直接參與（......）了戰爭"。

美國白宮發言人約翰-柯比早些時候告訴CNN，美國已經"採取了措施"來打撈這架被俄軍戰機擊落的美國無人機。

俄羅斯將這一事件及其造成的緊張局勢歸咎於美國，呼籲華盛頓停止"敵對的"無人機飛行。

相反，烏克蘭當局指責俄羅斯軍隊故意擊落"死神"無人機是莫斯科準備升級的信號。

烏克蘭安全委員會秘書達尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特上說，這是"（弗拉基米爾）普京發出的信號，他準備擴大衝突區，讓其他各方參與進來"。

法新社說，在歐洲天空中，北約和俄羅斯飛機之間的攔截很常見，但通常都是無疾而終，與周二發生的情況不同。

據路透社說，美國定期在黑海地區進行偵查飛行，並以數百億美元的軍事援助支持烏克蘭，儘管它沒有直接參與這場戰爭。