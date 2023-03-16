中國公司據報向俄羅斯運送步槍和防彈衣

中國/俄羅斯/烏克蘭

據政客新聞網站今天3月16日引述貿易和海關數據說，中國公司，包括一個與北京政府有關的公司，已經向俄羅斯實體發送了1000支突擊步槍和其他可用於軍事目的的設備，包括無人機部件和防彈衣。

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《政客》根據海關數據彙總機構“ImportGenius”提供的數據透露，中國最大的國有國防承包商中國北方工業集團有限公司，於2022年6月將1000支CQ-A步槍發給一家名為Tekhkrim的俄羅斯公司，該公司也與俄羅斯國家和軍隊有業務往來。CQ-A步槍以M16為模型，但在數據中被標記為 "民用獵槍"。據報道，中國的準軍事警察以及從菲律賓到南蘇丹和巴拉圭的武裝部隊都在使用這種步槍。

數據顯示，2022年底，俄羅斯實體還收到了中國公司的12批無人機零部件和超過12噸的中國防彈衣，這些貨物都是通過土耳其運輸的。

雖然海關數據沒有顯示北京正在向莫斯科出售大量武器，專門用於援助其戰爭努力，但它揭示了中國正在向俄羅斯公司提供以前未報告的"雙重用途"設備，也就是可用於烏克蘭戰場的商業物品。

這是首次確認中國正在向俄羅斯公司發送步槍和防彈衣，並顯示無人機和無人機零部件仍在發送，儘管至少有一家公司承諾將暫停在俄羅斯和烏克蘭的業務，以確保其產品不被用於戰爭。

政客網站說，在確認這些貨物的同時，美國和歐洲領導人警告北京不要支持俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭。西方官員在最近幾周表示，中國正在考慮向俄羅斯軍隊運送武器，此舉可能會改變烏克蘭當地戰鬥的性質，使其向俄羅斯傾斜。官員們還擔心，一些軍民兩用材料也可能被俄羅斯用來裝備正在部署到烏克蘭的增援部隊，而此時莫斯科正急需物資。

2022年11月和12月，大疆創新科技有限公司（Da-Jiang Innovations Science & Technology Co.，又稱大疆創新）通過阿聯酋向俄羅斯一家小型經銷商發送無人機零部件--如電池和相機。大疆是一家中國公司，因向中國政府提供無人機監視新疆維吾爾少數民族，自2021年以來一直受到美國財政部的制裁。

該網站說，除了無人機，俄羅斯幾個月來一直依賴包括中國在內的其他國家提供導航設備、衛星圖像、車輛部件和其他原材料，以幫助支持弗拉基米爾-普京總統一年來對烏克蘭的侵略戰爭。

目前還不清楚俄羅斯是否在戰場上使用這批海關數據中包括的步槍，俄羅斯公司Tekhkrim沒有回應電子郵件中的評論請求。但大疆無人機在烏克蘭戰場上被發現已經有幾個月了。大疆公司沒有立即回應評論請求。

美國國家安全委員會沒有為此事發表評論。中國駐華盛頓大使館在一份聲明中說，北京"致力於促進烏克蘭的和平談判"。

中國大使館發言人劉鵬宇說，"中國沒有製造這場危機。它不是危機的一方，也沒有向衝突的任何一方提供武器"。

當被問及政客POLITICO獲得的數據中的發現時，波蘭駐歐盟大使安傑伊·薩多斯（Andrzej Sadoś）說，"由於非常嚴重的潛在後果，這樣的信息應該立即被核實。"