日本解除對韓國出口半導體材料限制

韓國總統尹錫悅訪問日本當天，韓國政府宣布日本決定解除對韓國出口三種關鍵半導體材料的限制。韓國則撤迴向世貿組織（WTO）提出的申訴。

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據韓聯社消息，韓國產業通商資源部（產業部）3月16日表示，日本決定解除限制向韓出口高純度氟化氫、含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關鍵半導體材料的措施。韓國據此撤回之前向世界貿易組織（WTO）提出的申訴。

之前，在尹錫悅政府宣布對日佔時期強征韓國勞工第三方賠償計畫之後，韓日兩國在3月6日決定暫停世貿爭端程序。3月14至16日，韓國產業部和日本經產省舉行政策對話，雙方深入交換了意見。日方以此為基礎，決定解除對韓出口三種半導體關鍵材料的限制措施，將韓日出口貿易恢復至2019年7月之前的狀態。

日本對韓國出口半導體材料的限制源於2018年10月，韓國最高法院判令日本涉案企業賠償二戰時期被強征韓籍勞工受害者。而日方認為該問題已在1965年雙方建交的條約中解決。

日本政府於2019年7月開始限制對韓出口高純度氟化氫、含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑三種關鍵半導體材料。這三種材料是韓國半導體和顯示器產業的關鍵材料。以2019年為準，在全球生產的含氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑中，日本產量佔比高達90%，在高純度氟化氫市場上，日本產量佔70%左右。日本對韓限制出口這些材料嚴重衝擊了韓國半導體等產業。

法新社說，日本和韓國領導人周四在東京舉行會議，試圖修復近年來因歷史爭端而受到破壞的雙邊關係，他們同意恢復外交和貿易關係，並對朝鮮形成統一戰線。