歐盟專員視察保加利亞兵工廠 籌畫大規模增產彈藥供應烏克蘭

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烏克蘭軍隊已多次發出警告說，它沒有足夠的155毫米炮彈用於擊退入侵者。歐盟正在敲定聯合為烏克蘭採購彈藥協議。歐盟工業專員視察了幾個有能力大規模生產彈藥的保加利亞兵工廠...

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據《政客》報道，歐盟工業專員，法國人蒂埃里·布勒東 (Thierry Breton) 正在關注保加利亞的兵工廠，目的是大規模提高彈藥產量以供應烏克蘭。布勒東3月15日周三在保加利亞接受政客新聞網站“Playbook”採訪時表示，現在是將計畫付諸行動的時候了，要確定可以快速提高產量的工廠和它們的需求及產能，並預測潛在的供應鏈瓶頸。

蒂埃里·布勒東說，“你了解我，我們需要速度，這就是我正在做的。上周 [歐盟外交事務負責人] 博雷利（Josep Borrell）和我提出了這個增產計畫，現在我來到實地。” 布列東說，他參觀了三個機密生產基地——其中一個是國有的（軍工企業）瓦佐夫斯基機械製造工廠（VMZ）。

布勒東說：保加利亞有能力在符合我們預期的時間範圍內顯着提高產量，“增加對現有客戶的出貨量，這些客戶是歐盟成員國”。他還說，“擁有庫存的國家將能夠將庫存提供給烏克蘭，生產商將能增加產量，以補充這些庫存”。“而獲得這份保證對我來說非常重要。”

政客和其姐妹刊物世界報Welt曾報道來自保加利亞的彈藥如何拯救了烏克蘭，使其抵禦俄羅斯的入侵，據報道，索非亞提供了基輔三分之一的彈藥。但保加利亞自從總理基里爾·佩特科夫 (Kiril Petkov) 領導的親西方政府於去年六月被迫辭職，並在幾周後舉行新的選舉後，就一直處於困境。與此同時，該國總統魯門·拉德夫 (Rumen Radev) 因親克里姆林宮的言論而受到批評。

當被問及依賴一個擁有親俄精英階層的國家的潛在風險時，布勒東堅稱保加利亞代理政府發出的積極信號令他感到鼓舞，並且不擔心該國在補充歐盟國家彈藥儲備方面的可靠性。

幾周來，隨着該國東部發生激烈戰鬥的Bakhmut地區的戰爭陷入困境，基輔一直要求獲得更多彈藥以抵禦俄羅斯軍隊。

烏克蘭軍隊多次警告說，它沒有足夠的155毫米炮彈用於擊退入侵者。

歐盟工業專員布勒東最近表示，歐洲將增加為烏克蘭生產的彈藥，由"來自11個歐盟國家的15家製造商"製造。