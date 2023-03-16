英國禁止政府設備使用TikTok “立即生效”

英國/TikTok

英國周四宣布，出於安全考慮，立即禁止在政府設備上使用TikTok應用程序。在英國之前，美國，加拿大，歐盟已經出台了類似禁令。

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英國國務大臣奧利弗-道登（Oliver Dowden）今天3月16日告訴議會，"我們將禁止在政府設備上使用TikTok"，並"立即生效"。他的職責範圍包括網絡安全。

奧利弗-道登告訴英國國會議員們，“鑒於圍繞政府設備的特殊風險，這些設備可能包含敏感信息”，“限制某些應用程序的使用是謹慎和相稱的”，特別是那些使用和存儲"大量數據"的應用程序。

奧利弗-道登表示，禁止政府設備使用TikTok是一項"預防"措施"。他稱，“我們知道政府內部對TikTok的使用已經很有限，但這是良好的網絡衛生”。

道登說，這種"基於政府設備的特殊風險"的禁用做法，是在美國、加拿大和歐盟等國出台類似禁令之後採取的。

法新社說，批評者認為，這款在年輕人中受歡迎的短視頻應用程序可使中國當局獲得世界各地用戶的數據，而TikTok對此提出異議。

中國周三敦促美國停止對TikTok的"無端攻擊"，此前美國政府以國家安全為由，要求其中國母公司轉售TikTok的股份或面臨禁令。

據《華爾街日報》和其他美國報紙報道，白宮已發出最後通牒：如果TikTok繼續留在其所有者中國集團字節跳動，它將在美國被禁止。

TikTok向法新社證實，美國政府已建議其所有者中國字節跳動集團出售該應用程序。

中國外交發言人汪文斌星期三告訴記者：華盛頓"迄今沒有提供任何證據表明TikTok威脅到美國的國家安全"。