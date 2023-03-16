金正恩在尹錫悅訪日當天發射了至少1枚洲際導彈

朝鮮導彈/韓國/日本

金正恩和他的火星-15洲際彈道導彈2017年11月30日朝中社發布未註明日期照片

韓國總統尹錫悅周四抵達東京前幾小時，朝鮮向日本海發射了至少一枚洲際彈道導彈（ICBM）。日本官房長官稱，日本尚未實施基於《自衛隊法》的彈道導彈摧毀措施。

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在韓國總統尹錫悅周四抵達東京的前幾小時，朝鮮向日本海發射了至少一枚洲際彈道導彈（ICBM）。

韓國參謀長聯席會議告訴法新社："這是一枚從平壤順安地區發射的洲際彈道導彈”。韓聯社說，朝鮮於3月14日發射了2枚短程彈道導彈（SRBM），僅隔兩天再次發射彈道導彈。這是朝鮮今年第6次發射彈道導彈。

韓國外交部16日強烈譴責朝鮮當天試射遠程彈道導彈，並表示政府將與國際社會緊密協作予以堅決應對，讓朝方清楚認識到非法挑釁得不到任何好處。

平壤的核武與彈道計畫是今天韓日領導人在東京會談的中心議題。也正是由於朝鮮越來越嚴重的核武與導彈威脅，韓國總統尹錫悅頂住國內民族主義反日壓力，致力於恢復與日本的關係。

尹錫悅在國安委員會的一次會議上呼籲加強“韓日美”三邊合作，並補充說，"朝鮮將為這些魯莽的挑釁行為付出公平的代價"。

據東京說，朝鮮今天發射的這枚導彈飛行最大高度超過6,000公里。日本首相岸田文雄在導彈發射後，要求其政府相關部門向國民提供準確信息、確認飛機船舶的安全、做好防備不測事態的準備。

岸田文雄告訴記者，他將與國安委員會的部長們會面。並說："該地區的和平與穩定對有關國家來說是非常重要的。

共同社說，日本已通過其駐北京大使館就洲際導彈發射向朝鮮提出“嚴正抗議並予以強烈譴責”。

日本官房長官松野博一在記者會上強調：“此舉威脅到日本、地區及國際社會的和平與安全”，“違反聯合國安理會決議”。“決不能容忍”。日本政府在首相官邸召開了國家安全保障會議（NSC），確認繼續收集情報並進行警戒監視，確保國民安全萬無一失。

松野博一就今後如何應對朝鮮表示，“將與美韓為首的國際社會密切合作”。他並稱，日本尚未實施基於《自衛隊法》的彈道導彈摧毀措施。

法新社說，這是平壤自周日以來第三次展示武力，韓國和美國在本周舉行了五年來最大規模的聯合軍事演習。

共同社引述日本外務省幹部的分析稱，朝方的目的“或許不僅是抗議美韓兩軍聯合軍演，而且也考慮到了日韓首腦會談”。